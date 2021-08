Schöne Qual der Wahl in Altenburg zum Denkmaltag

In Altenburg haben Denkmal-Fans am 12. September die Qual der Wahl.

Altenburg. Viele offene Denkmale gibt es am 12. September in der Kreisstadt. Diese vergibt erstmals drei Preise und eine Anerkennungsurkunde.

Auf ein vielseitiges Angebot dürfen sich die vielen Schaulustigen am Tag des offenen Denkmals freuen. Am Sonntag, 12. September, laden private und öffentliche Denkmaleigentümer dazu ein, bekannte und weniger bekannte Gebäude zu besichtigen. Überdies stehen Parks, Gärten und eine archäologische Grabungsstätte auf dem Programm. Manch einer lädt bereits am Samstag ein.

Traditionell wird der Denkmaltag in Altenburg bereits am Freitagabend mit der festlichen Veranstaltung zur Vergabe des nach Johann Georg Hellbrunn benannten Denkmalpreises eröffnet. Die Preisvergabe in Verbindung mit dem Marstallkonzert findet um 19.30 Uhr in der Brüderkirche statt. Wer sich am Denkmaltag auf den Weg durch Altenburg macht, hat also die schöne Qual der Wahl.

Schlosskomplex mit Marstall oder der historische Friseursalon sind wohl den meisten Einheimischen vertraut. Doch die Gelegenheit, einen Blick in die Herzogliche Landesbank (Burgstraße 19) oder auf das Förstersche Gartenhaus auf der Streuobstwiese beim Freibad zu werfen, kommt so schnell nicht wieder. Ebenfalls für gewöhnlich nicht öffentlich zugänglich ist die Jugendstilvilla in der Heinrich-Zille-Straße 4. Am Ernestinum werden in der Zeit von 10 bis 15 Uhr archäologische Funde präsentiert.

Stadt Altenburg vergibt erstmals drei Preise

Nachdem der Johann-Georg-Hellbrunn-Preis der Stadt Altenburg im Jahre 2020 nicht vergeben wurde, wird es nun, erstmals in der 24-jährigen Preisgeschichte, gleich drei Preisträger sowie eine Anerkennungsurkunde geben.

In diesem Jahr hatte die Jury über vier eingereichte Vorschläge zu entscheiden. Neben drei denkmalgeschützten Gebäuden ging es beim vierten Vorschlag seit vielen Jahren erstmals wieder um die Würdigung der besonderen Leistungen einer Einzelperson.

Nach einer ausgiebigen Besichtigung der vorgeschlagenen drei Objekte und eingehender Diskussion aller vier Vorschläge wurden durch die Jury einstimmige Entscheidungen getroffen. Der Johann-Georg-Hellbrunn-Preis soll für folgende drei Objekte vergeben werden: An die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Stünzhain für die vorbildlichen Leistungen bei der Fassadeninstandsetzung der Kirche im Ortsteil Stünzhain, an die „Kolbe und Günther GbR“ von Mario Kolbe und Sebastian Günther für ihre vorbildlichen Leistungen zur Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals Südstraße 14/16/18 in Altenburg sowie an Maria Kühl für ihre vorbildlichen Aktivitäten und Initiativen zur Rettung, Sicherung und Bewahrung eines Kulturdenkmals.

Begrenzte Teilnehmerzahlen

Eine Anerkennungsurkunde erhält die „Villa Zille GbR“, vertreten durch Michaele Sojka sowie Gero Sojka und Dr. Falco Sojka, für ihre vorbildlichen Leistungen bei der Fassadeninstandsetzung des Jugendstilwohnhauses in der Heinrich-Zille-Straße 4.

Das komplette Programm kann jederzeit auf den Internetseiten der Stadt unter www.stadt-altenburg.de nachgelesen werden.

Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr einige Besonderheiten zu beachten. Von der Pandemielage hängt unter anderem ab, wie viele Personen zur selben Zeit in die jeweiligen Objekte dürfen und ob die Zahl der Teilnehmer an Führungen begrenzt sein wird.