Schreck, lass endlich nach

Die einen nennen es Naturkatastrophe, für andere ist es eine harmlose Grippe. An Corona scheiden sich seit Monaten die Geister. Und sich mit dieser Diskussion zu beschäftigen, ist mühsam.

Fakt ist, dass die Menschen wohl lernen sollten, mit dem weitgehend unerforschten Virus halbwegs unaufgeregt umzugehen, damit die Reaktionen darauf nicht mehr nur angstgesteuert sind. So kann es keine Dauerlösung sein, weite Teile einer Gesellschaft von einem Lockdown in den nächsten zu schicken.

Da stimmt es hoffnungsvoll, wenn sich mit der SGS GmbH ein kleines Familienunternehmen in Schmölln-Nitzschka auf das besinnt, was es am besten kann: Ingenieurkunst für Erfindungen nutzen, die das Leben mit dem Virus ein Stück normaler machen können. Und es stimmt auch ein bisschen froh, dass es nach wie vor Akteure gibt, die über die aktuelle Lage nicht nur klagen, sondern die kreativ werden, sich auf Erfahrungen anderer Länder stützen und handeln.

Die Hycos-Hygieneschleuse aus dem Hause SGS kann Sars-CoV-2 zwar nicht bannen oder gar heilen. Aber sie kann dazu beitragen, dass Corona seinen Schrecken verliert. Das allein ist momentan unschätzbar viel.