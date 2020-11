Schrubben, Scheuern, Saubermachen in der Region Schmölln – erst recht in Coronazeiten

Überall lauert ein kleines, hartnäckiges Virus. Doch für Abhilfe sorgt Martina Reichelt von der Gebäudereinigung Reichelt mit ihrem 16-köpfigen Team. Sie spricht über die Herausforderungen einer Reinigungsfirma in Coronazeiten sowie über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Lockdown im Frühjahr und dem jetzigen Teil-Lockdown. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als Desinfektor befugt zu Hygienemaßnahmen

Lappen, Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen bereit. Das gehört zur Grundausrüstung des Reinigungsservices Reichelt. Es seien die Hilfsmittel für die normale Grundreinigung, erklärt Chefin Martina Reichelt. Ein Vollschutz sei auch in Zeiten von Corona in der Regel nicht notwendig. Reichelt ist staatlich geprüfte Desinfektorin des seit 2004 bestehenden Betriebs in Schmölln: „Der Nachweis zum Desinfektor ist erforderlich, um Hygienemaßnahmen durchführen zu können, die beispielsweise das Robert-Koch-Institut vorgeben.“

In Banken sei tägliche Reinigungnotwendig

Für die fleißigen Saubermacher gestalte sich die Coronazeit alles andere als entspannt, erklärt Reichelt: „Wir hatten es bisher mit großen Herausforderungen auch aufgrund des Personalmangels zu tun. Ich bin meinem Personal für die Unterstützung sehr dankbar.“ Allgemein könne sie festhalten, dass sich die Reinigungsleistung während Corona erhöht habe. Sprich: Es wird mehr geschrubbt und gewischt. Zu den Kunden der Firma gehörten allen voran Industriefirmen, Banken und Kindergärten. Gerade in Banken sei eine tägliche Reinigung notwendig. Hier gäbe es beispielsweise an den Schaltern unzählige Kontaktflächen, die viele Menschen berühren. In den Kindergärten würde hingegen schon gute Vorarbeit geleistet, so Reichelt: „Die Erzieher sind ein großes Vorbild. Sie desinfizieren die Tische immer auch zwischendurch.“

Aus Angst der Kunden kommt Reinigungsteam nicht in Wohnungen

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kann Martina Reichelt zwischen dem Lockdown im Frühjahr und dem jetzigen Teil-Lockdown feststellen? Allgemein würden die Kunden nun häufiger eine Säuberung bestellen: „Anstatt einmal in der Woche wird nun zweimal die Woche gereinigt.“ Gerade die Flächenreinigung sei gefragt. Bei dieser würden alle Objekte gesäubert, zu denen häufiger Kontakt besteht und über die Keime besonders schnell übertragen werden könnten. So seien etwa Tür- und Fensterklinken oder auch Wasserhähne betroffen. Während des Lockdowns im Frühjahr habe das Team aber noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt: „Im Frühjahr hatten manche Kunden so viel Angst, dass sie uns nicht zum Saubermachen in die Wohnung gelassen haben.“

Verbrauch von Desinfektionsmitteln sei um 200 Prozent gestiegen

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Coronawellen bestünde im Vorhandensein beziehungsweise Nichtvorhandensein von Hygieneartikeln, meint Reichelt: „In der ersten Welle gab es nicht einmal mehr Handseife zu kaufen.“ So habe auch das Reinigungsunternehmen Probleme gehabt, an Desinfektionsmittel zu kommen. Allgemein spiegele sich der hohe Bedarf an Hygieneprodukten laut Reichelt an einer zehnfachen Erhöhung der Preise dieser Artikel wider. Der eigene Verbrauch von Desinfektionsmitteln der Reinigungsfirma hätte sich im Vergleich zum Jahr 2019 allein um 200 Prozent erhöht.

Dankbar für ein verantwortungsbewusstes Team

Der Schutz des eigenen Teams sei Reichelt schließlich besonders wichtig: „Ich muss meine Leute auch schützen.“ So erfolgen die Reinigungszeiten in den öffentlichen Gebäuden möglichst dann, wenn dort niemand anderes mehr anzutreffen sei. Mit Blick auf Corona bleibe auch im Reinigungsservice nicht immer jeder gelassen. In vertrauensvollen Gesprächen sei Martina Reichelt offen für mögliche Bedenken oder Ängste ihrer Mitarbeiter. Sie ist zugleich dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Meine Mitarbeiter stehen immer hinter mir.“