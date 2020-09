Schüler in Schmölln sollen Firmen kennenlernen

Schmölln. In drei Firmen startet das Wahlpflichtfach „Think Tech“ als Pilotprojekt in Kooperation mit dem Schmöllner Gymnasium.

Das Unternehmen Indu-Sol in Schmölln erstellt und betreibt digitale Netzwerke. Es ist eines von drei Unternehmen, die eine Kooperation mit dem Roman-Herzog-Gymnasium eingegangen sind, um Schülern die Einblicke in die Firmen zu ermöglichen. Das neue Wahlpflichtfach „Think Tech“ startet dieses Schuljahr in der Region in seine erste Runde.