Die Dietzel-Mitarbeiterinnen Annerose Höser (links) und Manuela Schmächtig am Lötofen. Eine Arbeitsgemeinschaft „Metall und Elektro“ startet in Beerwalde.

Schüler können Elektrofahrzeug in Beerwalde bauen

Für Schüler mit einem Berufswunsch in der Metallverarbeitung oder IT-Branche gibt es im Schülercollege der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen derzeit besondere Angebote.

So können sie in der Arbeitsgemeinschaft „Metall und Elektro“ ein funktionstüchtiges ferngesteuertes Elektrofahrzeug bauen und dabei verschiedene Berufsbilder aus der Metallbranche kennenlernen. Die AG beginnt bereits am 28. Februar und findet in der Diezel GmbH in Beerwalde statt.

Bis 27. März läuft Arbeitsgemeinschaft in Beerwalde

Bis 27. März werden in der Arbeitsgemeinschaft die „Späne fliegen“ und die Teilnehmer legen zudem einen Mini-Führerschein ab. Zur Auftaktveranstaltung und Abschlussveranstaltung sind die Eltern ebenfalls eingeladen.

Computerfreaks, die schon immer mal eine eigene Software programmieren oder später in der IT-Branche arbeiten wollen, sind in der IT-AG richtig. Diese ist für Schüler ab der 8. Klasse mit etwas mehr als Grundkenntnissen, aber unbedingt mit Spaß am Computer geeignet.

Computerprogramm selbst entwickeln

Neben den Grundlagen der Hardware erlernen die Jugendlichen mit dem Mini-Computer Raspberry PI das Programmieren. Besonderer Höhepunkt ist dabei die Steuerung einer digitalen Kamera über den Minicomputer, um das eigene Warnsystem zu bauen. Die AG findet in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach statt. Sie startet am 4. März in der Dualen Hochschule Gera und wird bis 6. Mai fortgeführt.

Interessenten sollten sich schnell anmelden, einige Plätze sind noch frei.

„Wir wollen in den Arbeitsgemeinschaften Technik und Spiel miteinander verbinden. Mädchen und Jungen werden so gleichermaßen an das Thema Technik herangeführt. Um den Teilnehmern einen möglichst authentischen Einblick zu vermitteln und gleichzeitig auf Ausbildungsmöglichkeiten in Ostthüringen aufmerksam zu machen, finden die AGs direkt in regionalen Unternehmen statt“, erklärt Nadine Werlich, in der IHK zuständig für Berufsorientierung.

Anmeldungen für die Arbeitsgemeinschaften „Metall und Elektro“ und „IT“ ab sofort auf www.ihk-schuelercollege.de oder unter Telefon 0365/8 55 34 19 möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.