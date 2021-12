Schulen im Altenburger Land sollen fehlende Corona-Tests melden

Altenburg. Der Altenburger CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel macht auf ein neues Meldeportal seiner Fraktion für fehlende Corona-Tests an den Schulen im Altenburger Land aufmerksam.

Lagebild verbessern

Bislang wurden dort fehlende Tests an zwei Grundschulen, einer Gemeinschaftsschule und zwei Gymnasien im Altenburger Land gemeldet, informiert er.

„Unser Ziel ist es, das Lagebild zu verbessern und der Landesregierung Hinweise zu geben, wo sie zeitnah nachsteuern muss“, erklärt Zippel. „Bildungsminister Holter behauptet, dass an allen Thüringer Schulen ausreichend Tests vorhanden sind. Gleichzeitig erreichen uns immer wieder Meldungen von Eltern oder Lehrern aus dem Altenburger Land, dass keine oder nicht ausreichend Tests geliefert wurden und der Minister die Lage massiv beschönigt. Deshalb wollen wir den Betroffenen die Möglichkeit geben, fehlende Tests schnell und unkompliziert zu melden“, so Zippel.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kontrolle verloren

Das Meldeportal steht unter www.testmelder.de zur Verfügung. Die Nutzer sind aufgerufen, unter Angabe des Namens der Schule und des Datums, wann Tests gefehlt haben, Hinweise zu geben. Christoph Zippel gebe die Namen der Einrichtungen an Bildungsminister Helmut Holter (Linke) weiter. „Die rot-rot-grüne Landesregierung hat die Kontrolle über das Infektionsgeschehen an den Schulen verloren. Lange hat sie sich gegen verpflichtende Test gewehrt, nun werden sie dringend benötigt“, so Zippel. „Der Bildungsminister trägt die politische Verantwortung dafür, dass die Bildungseinrichtungen in Thüringen sicher sind und geöffnet bleiben.“