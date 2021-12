Schweres Jahr für Schmöllner Tierschützer

Schmölln. Vereinsmitglieder sind dankbar für die ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung in den letzten Monaten.

Zum Ende des Jahres 2021 sei es den Mitgliedern des Tierschutzvereins Schmölln Osterland, der auch das Tierheim der Knopfstadt betreibt, ein Bedürfnis, allen Tierfreundinnen und Tierfreunden der Region für die tatkräftige Unterstützung zu danken. Das gilt für den Verein genauso wie für das Tierheim.

Pandemie erschwert Arbeit

Den widrigen Bedingungen der Corona-Pandemie geschuldet, bewegte sich der organisierte Tierschutz im Verein oft in schwerem Fahrwasser, geplante Veranstaltungen mussten entfallen, der Besucherservice war eingeschränkt, das Wirken in der Öffentlichkeit wurde erschwert und die tägliche verantwortungsvolle Arbeit mit in Not geratenen Tieren konnte kaum bemerkbar gemacht werden.

Hauptziel erreicht

Trotzdem hätten die Tierfreundinnen und Tierfreunde des Einzugsgebietes und darüber hinaus zum Verein gehalten, die Tierschützer ideell, materiell und vor allem finanziell zuverlässig unterstützt.

Tag der offenen Tür in 2022 geplant

So konnten die Vereinsmitglieder ihr Hauptziel, in Not geratenen Tieren die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen, in bester Qualität erreichen, heißt es in einer Mitteilung. Finanzielle Einbußen hätten sich dadurch in Grenzen gehalten und die Tierschützer würden optimistisch in das neue Jahr 2022 blicken.

Der Verein will weiterhin der zuverlässige Partner von Bürgern und Kommunen sein, wenn es Tierleid zu lindern oder zu verhindern gilt.

Allen Unterstützern, Gönnern, Sponsoren und Sympathisanten wird gedankt.

Die Vereinsmitglieder wünschen allen Tierfreundinnen und Tierfreunden ein gesundes, frohes Jahr 2022 voller Optimismus und Zuversicht und freuen sich auf ein Wiedersehen im Tierheim Schmölln in der Sommeritzer Straße, spätestens zum Tag der offenen Tür im August 2022, der hoffentlich endlich wieder wie gewohnt durchgeführt werden kann.