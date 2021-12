Sechs Kubikmeter Tannenzweige für Werdauer Adventskranz

Mario Dahmen, Walid Ben Chalabe sowie Alma und Dahlia Shemshir Kleber gehörten zu den Helferinnen und Helfern, die den großen Werdauer Adventskranz in diesem Jahr errichteten und dekorierten.

Werdau. Werdauer erfreuen sich an Weihnachtsschmuck auf Markt.

Er ist groß, grün und mit hunderten Kugeln, Ketten und Sternen liebevoll dekoriert: der riesige Adventskranz rund um den Marktbrunnen in der Werdauer Innenstadt.

Seit Langem ist er aus der Vorweihnachtszeit kaum noch wegzudenken. Und so entstand er auch in diesem Jahr wieder am Freitag vor dem ersten Advent.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Errichtet wurde der Kranz, der auf eine Privatinitiative des ehemaligen Werdauer Pressesprechers André Kleber zurück geht, von sechs freiwilligen Helferinnen und Helfern aus Albanien, Algerien und Deutschland. Über sechs Kubikmeter Tannenzweige, die genau wie die Dekoration ebenfalls von Einwohnern der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, konnten verarbeitet werden.

Friedenslicht ist angekommen

Am dritten Advent ist dann auch wieder das Friedenslicht aus Bethlehem in Werdau angekommen und wurde vom Kranz aus an alle Interessierten weiter verteilt.