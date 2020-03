Seelsorge über den Gartenzaun

Für viele Gläubige ist der Gottesdienst ein fester Bestandteil ihres Lebens. Aktuell werden aber keine abgehalten, die Corona-Krise hinterlässt auch hier Spuren. Doch das bedeutet nicht, dass die Pfarrer im Altenburger Land die Gläubigen nun nicht mehr erreichen. Sie haben sich andere Wege gesucht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

So grüßen Vikarin Marie Dworschak und Pfarrer Dietmar Wiegand aus Weißbach die Gemeindeglieder und alle anderen Interessierten Sonntag für Sonntag mit einer kurzen Andacht mit Texten, Bildern und Gebeten. Zu sehen ist die Andacht im Internet (https://youtu.be/Uj_WmfvVqMY). Wem das nichts ist, der erhält sie in einer Druckversion. „Dieser Gruß soll auch als ein Zeichen der Verbundenheit verstanden werden, in diesen Zeiten, in denen wir nicht zusammenkommen und einander nicht besuchen können“, so Wiegand. Einen solchen Gruß hat es beispielsweise bereits vom Pfarrhof in Nöbdenitz gegeben und am 29. März wurden Bilder aus der Großstöbnitzer Kirche gezeigt.

Dietmar Wiegand weist zudem darauf hin, dass man ihn jederzeit anrufen kann und zwar unter Telefon 034491/8 23 92 oder 0171/2 46 67 07 oder 0178/3 67 01 39.

Überdurchschnittlich viel Zeit

Pfarrer Jörg Dittmar aus Thonhausen hat festgestellt, dass viele Menschen die aktuelle schwierige Situation mit einer gesunden Gelassenheit hinnehmen und mit Zuversicht nach vorn schauen. Er telefoniert derzeit die Liste der Gemeindemitglieder ab, meldet sich vor allem bei älteren Leuten, die allein leben. „Manche brauchen vielleicht Hilfe beim Einkaufen. Ich bin aber dankbar, dass es auf den Dörfern mit der Nachbarschaftshilfe gut klapp“, sagt Dittmar, der das schöne Wetter in den letzten Tage genutzt hat und öfter mit dem Fahrrad unterwegs war. „Da habe ich auch etliche Zaungespräche in sicherer Entfernung geführt. Die Leute haben ja jetzt überdurchschnittlich viel Zeit“, so Jörg Dittmar. Seelsorge über den Gartenzaun – eine neue Erfahrung.

Pfarrer Jörg Bachmann aus Kriebitzsch hat auf seinen Anrufbeantworter eine Andacht gesprochen, die sich die Gläubigen anhören können. Er versucht, die Andachten zweimal wöchentlich zu wechseln.

Und es gibt weitere Ideen, wie von zu Hause aus ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit, aber auch der Lebensfreude gesetzt werden kann.

Musiker zum Bläserdienst eingeladen

Dazu gehören Kerzen im Fenster, das Singen vor dem geöffneten Fenster und Gebete, wenn im Altenburger Land die Kirchenglocken läuten. Gläubige sind eingeladen, täglich um 12 und um 18 Uhr kurz inne zu halten, ein Vaterunser zu sprechen und zu beten.

Die katholische Kirche in Altenburg ist tagsüber zum stillen Gebet geöffnet. Seelsorgerischen Beistand gibt es telefonisch unter 03447/57 90 96 oder unter 034498/2 25 24.

Der Posaunenchor Göpfersdorf hat eine besondere Aktion gestartet. Er lädt die Bläser der Posaunenchöre im Altenburger Land zum Bläserdienst ein. Mit Kirchenmusik soll persönlicher Zuspruch transportiert werden. Der Bläserdienst kann natürlich derzeit nicht mit dem ganzen Chor realisiert werden. Aber wenn ein oder zwei Bläser vom eigenen Grundstück oder vom Balkon aus, aus dem Fenster oder vor der Kirche zwei bis drei Choräle spielen, gebe das Trost und Hoffnung in dieser schweren Zeit. In Göpfersdorf werden die Bläser sonntags um 10.30 Uhr und wochentags zwischen 18.30 und 19 Uhr zu hören sein.