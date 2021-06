Sein und Schein zum Tag des offenen Denkmals im Altenburger Land

Altenburg. Anmeldungen für Stippvisiten hinter sonst verschlossene Türen im Altenburger Land sind jetzt möglich.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Geplant ist die beliebte Stippvisite hinter sonst meist verschlossenen Türen für den 12. September. Im Altenburger Land wird der Tag durch die Unteren Denkmalschutzbehörden der Stadt Altenburg und des Landkreises koordiniert.

„Um im September wieder ein möglichst vollständiges Programm veröffentlichen zu können, bitten wir die Denkmaleigentümer, Kirchgemeinden, Kommunen und Vereine, die sich beteiligen möchten, uns dies jetzt mitzuteilen“, ruft Beatrice Müller von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises auf. Einsendeschluss dafür ist der 24. Juli, so Müller.

Der Denkmaltag steht diesmal unter dem Motto: „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Auf diese Weise sollen Illusionen, Täuschungen und Originalität der Denkmale in den Fokus gerückt werden.

„Das ‚Sein’ steht dabei aber an erster Stelle, denn ohne Original und Materialität gibt es weder Täuschung, Retusche noch Rekonstruktion“, so Müller. Denkmale könnten nur dann Geschichten erzählen, wenn die Spuren der Historie zu erkennen sind. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Besuchern dem Motto ‚Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege’ auf den Grund zu gehen – vor Ort und digital. Und zu schauen, welche Rolle dabei die Denkmalpflege einnimmt“, informiert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz weiter.

Größte Kulturveranstaltung Deutschlands

Der Tag des offenen Denkmals gilt als die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist für das Konzept des Aktionstags verantwortlich, legt das jährliche Motto fest und stellt ein umfassendes Online-Programm sowie zahlreiche kostenlose Werbemedien zur Verfügung.

Mit diesem Tag schafft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz laut eigener Aussage große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege in Deutschland. Vor Ort gestaltet wird der Tag von unzähligen Veranstaltern – von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen bis hin zu hauptamtlichen Denkmalpflegern –, ohne die die Durchführung des Tags des offenen Denkmals nicht möglich wäre.

Der Tag des offenen Denkmals ist eine geschützte Marke der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Anmeldungen per Mail an Beatrice.Mueller@altenburgberland.de;

Anmeldeformulare gibt es auch auf www.altenburgerland.de sowie weitere Infos unter der Adressewww.tag-des-offenen-denkmals.de