Seit 1989 prägt er das musikalische Leben Altenburgs

In seiner jüngsten Sitzung hat Altenburgs Stadtrat einstimmig beschlossen, den mit 2500 Euro dotierten Kulturpreis 2020 an Thomas Wicklein zu vergeben. Dem voraus ging eine einhellige Empfehlung des Sozial- und Kulturausschusses an den Stadtrat, wie Stadtsprecher Christian Bettels mitteilt.

Thomas Wicklein, geboren in Mühlhausen, wirkt seit 1989 am Theater Altenburg-Gera und prägt seitdem maßgeblich das musikalische Leben der Stadt Altenburg.

Viel Wert auf Augenhöhe zwischen Laien und Berufsmusikern gelegt

.Neben seinen Dirigaten im Theater Altenburg-Gera im Bereich Oper, Operette und Musical hat er im Laufe dieser Jahre zahlreiche Veranstaltungsformate ins Leben gerufen, die vor allem den engen Kontakt zum Publikum suchen und die strenge Konzertform auflösen. Diese Formate erfreuen sich großer Beliebtheit und Nachfrage.

Zu diesen zählen unter anderem die „Faschingskonzerte“ der fünften Jahreszeit, die stets intelligente Unterhaltung verbunden mit einem „Augenzwinkern“ sind, die Serie „Klassik bei Kerzenschein“, die beste Unterhaltung und die Förderung des Musiker- und Sängernachwuchses vereint, die Neujahrskonzerte mit ihrer Auswahl an immer heiteren Stücke und der exzellenten Zusammenarbeit mit der Tanzschule Schaller und die Marstallkonzerte, die aufgrund der Programmgestaltung und Moderation äußerst populär und stets Publikumsmagneten sind.

Darüber hinaus wirkt Thomas Wicklein seit 15 Jahren als Multiplikator der Altenburger Musikkultur im ländlichen Raum mit den beliebten „Bauernhofkonzerten“, die ihm und der Philharmonie stets einiges an Improvisationstalent abverlangen. Die Reihe ließe sich fortsetzen mit Konzerten im Botanischen Garten oder seiner jahrelangen Unterstützung des Gemischten Chores Altenburg bei großen Chorkonzerten am Flügel.

Besonders am Herzen lag und liegt Thomas Wicklein immer das gemeinsame Musizieren von Laien- und Berufsmusikern und deren Begegnung auf Augenhöhe. Dabei hat er das besondere Gespür dafür entwickelt, junge Leute auf ihrem künstlerischen Weg aktiv zu begleiten. Die Stadt Altenburg lag und liegt ihm immer am Herzen – nicht nur in kultureller Hinsicht. Die Übergabe des Preises soll im öffentlichen Rahmen erfolgen, deren Termin noch nicht festgelegt ist.