Seit August wird in Schmölln gezielt gerochen

Ob die Biogasanlage in Schmölln eingehaust werden muss, könnte sich schon Ende März entscheiden.

Im ersten Quartel dieses Jahres will das Oberverwaltungsgericht Weimar entscheiden, ob der Widerspruch der Betreiberfirma Neue Energie Schmölln gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Gera zugelassen wird. Wenn nicht, ist das Urteil von 2017 rechtskräftig. Darüber informiert OVG-Sprecherin Katharina Hoffmann auf Nachfrage dieser Zeitung.

Seit August läuft Rasterbegehung

Unterdessen läuft bereits seit August vergangenen Jahres eine Geruchs- und Rasterbegehung, um die Geruchsbelästigung der Anwohner in der Innenstadt genauer zu bewerten. Angeordnet wurde das vom Fachdienst für Natur- und Umweltschutz des Landratsamtes Altenburger Land. Nach dem Einbau der neuen Hochtemperaturfackel für die Biogasanlage im Jahr 2018 soll so nachgewiesen werden, ob die Geruchsbelästigung in der Schmöllner Innenstadt weiter problematisch ist. Noch bis zum 11. Februar läuft diese Untersuchung. Bis dahin haben dann 52 Begehungen des zuvor ausgewählten Untersuchungsbereiches in Schmölln stattgefunden.

Der Untersuchungszeitraum umfasst 183 Tage, die Tests finden nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und immer zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten statt. Dabei wird nicht nur gerochen, sondern es werden auch die Windverhältnisse am Standort mit einem Ultraschallanemometer aufgezeichnet. Die Tester, die seit August in der Sprottestadt unterwegs sind und riechen sind laut Birgit Seiler, Leiterin des zuständigen Fachdienstes, ein so genanntes geübtes Prüferkollektiv. Sie gehören zu einem unabhängigen Messbüro, das der Biogasanlagen-Betreiber beauftragen musste. Sie sind anonym unterwegs, der Betreiber der Biogasanlage kennt ihren Begehungsplan nicht.

Die Beurteilungsflächen wurden so gelegt, dass Wohnbebauung in Hauptwindrichtung – ausgehend von der Biogasanlage – ebenso erfasst ist wie jene Häuser, die Geruchsbelästigungen gemeldet haben. Die Untersuchung selbst ist sehr akribisch: An jedem Messpunkt wird über eine Zeit von zehn Minuten alle zehn Sekunden die Geruchssituation beurteilt und vom Prüfer in einen Messcomputer eingegeben. Pro Messpunkt und Begehung gibt es damit 60 Ja- oder Nein-Bewertungen. Zudem wird erfasst, wonach es riecht.

Geruchsbelästigung bleibt Thema für Fachdienst

„Wir sind alle sehr gespannt auf das Ergebnis“, gibt Seiler unumwunden zu. Diese Geruchs- und Rasterbegehung ist für ihren Fachdienst eine Premiere. Auch in ganz Ostthüringen habe man bis dato wenig Erfahrungen mit solch einer Untersuchung. „Das wissen wir, weil wir Amtskollegen aus anderen Kreisen danach gefragt haben“, so Seiler weiter. Obwohl die Entscheidung am Oberverwaltungsgericht über die Einhausung der Biogasanlage auf sich warten lässt, bleibt für den Fachdienst das Thema Geruchsbelästigung in Schmölln aktuell. Und selbst die Tatsache, dass im vergangenen Jahr nur elf Beschwerden über Gestank beim Fachdienst eingingen, besage nicht, dass sich das Problem erledigt habe, so Seiler. Allerdings, so räumt sie ein, könne man bei dieser Anzahl von Eingaben nicht von einer massiven Beschwerdelage reden.

Zuletzt kurz vor und nach den Weihnachtsfeiertagen 2019 beklagten Anwohner in Schmölln heftigen Gestank. Im Januar soll es am 21. und 24. übel gerochen haben. Immer vormittags. Das zumindest registriert die Gruppe „Uns stinkt’s – Biogasanlage Schmölln“ die sich in den sozialen Netzwerken zusammengeschlossen.