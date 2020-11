Seit Monaten an der Grenze der Versorgungssicherheit

Schmölln. Der erneute Coronalockdown geht auch an den Blutspendediensten nicht spurlos vorbei. Die Versorgung der lebensnotwendigen Blutspenden könne zwar gesichert werden, bleibe aber angespannt.

Jutta Schulstadt, Gebietsreferentin für den Raum Ostthüringen des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl, informiert auf Nachfrage über die aktuelle Lage: „Es fallen derzeit viele Termine für Blutspenden aus, da wir aufgrund der Hygienebestimmungen beispielsweise nicht in Schulen dürfen.“ Demnach müssten derzeit für die Blutspendetermine neue Örtlichkeiten gesucht werden, so Schulstadt: „Der Termin für die Blutspende in Schmölln am 23. November soll anstatt im Hotel Reußischer Hof nun in der Rettungswache Am Kemnitzgrund stattfinden.“ Laut Schulstadt habe Corona der Spendenbereitschaft keinen Abbruch getan: „Die Spender haben uns die Treue gehalten.“

Termine im Internet auf aktuellsten Stand

Ein problematischeres Bild zeichnet Nico Feldmann vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes. Zwar sei die Bereitschaft, Blut zu spenden, normal, doch der Wegfall der Spendelokale wirke sich aktuell sehr negativ aus: „Am Montag sind uns allein 16 Termine thüringenweit abgesagt worden. Wir sind seit Wochen und Monaten an der Untergrenze der Versorgungssicherheit.“ Stattfindende Termine sollten weiterhin unbedingt wahrgenommen werden. Für den Altenburger Raum habe es bisher in diesem Jahr mit knapp 3500 Spenden eine gute Spendenbereitschaft gegeben. Thüringenweit würden täglich 300 bis 400 Spenden benötigt, so Feldmann: „Seit März fehlen uns in ganz Thüringen im Schnitt 2000 Spenden.“ Er verweist darauf, dass Blutspender sich im Internet über die örtlichen Blutspendedienste informieren sollen. Diese seien immer auf dem aktuellsten Stand.

www.blutspende-leben.de