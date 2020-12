Senioren-Wohnpark Klausa auf dem Weg zur Normalität

Seit Beginn der Schnelltestung im Senioren-Wohnpark Klausa wurden insgesamt 19 Beschäftigte und 29 der 108 Bewohner dort positiv auf Covid-19 getestet. Bereits beim ersten Fall hatte die Einrichtungsleiterin Beatrice Lupzik Vorsorgemaßnahmen nach dem Pandemieplan ergriffen.

Dazu gehörte die Isolation der Betroffenen in ihren Zimmern und ein Besuchsverbot der Einrichtung. „Ich danke meinem Team für den unermüdlichen Einsatz“, so Lupzik. „Die geänderten Schichtpläne und weiteren Sondermaßnahmen haben sich gelohnt, für die meisten Betroffenen konnte die Quarantäne aufgehoben werden."

Lupziks Bilanz: „Dank der Maßnahmen des Pandemieplans in Verbindung mit den Covid-Schnelltests können wir die Infektionskette aufspüren, verlangsamen und stoppen. Dass insbesondere unter unseren Bewohnern nur ein neuer Fall aufgetreten ist, zeigt, dass die besonderen Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen“, erläutert Parwis Fotuhi, Geschäftsführer der Emvia Living Gruppe, Trägerin des Senioren-Wohnparkes Klausa.

Aufgrund des erhöhten Risikos für Seniorinnen und Senioren sind Besuche in Pflegeheimen derzeit gut abzuwägen. „Dass gerade die Weihnachtszeit mit Besuchsbeschränkungen einhergeht, ist für viele Ältere sehr belastend", erzählt Beatrice Lupzik. „Denn im Normalfall bekommen sie gerade in dieser Jahreszeit mehr Besuche als sonst.“ Aktuell plane die Einrichtung gerade die Besuchsmöglichkeiten für die Feiertage. „Denn wir wollen für alle Beteiligten die umfassenden Hygienemaßnahmen auch während der Besuche gewährleisten. Hierzu werden wir uns mit den Angehörigen in Verbindung setzen.“

Zu jeder Zeit können sich Bewohner und Beschäftigte des Wohnparks per Schnelltest untersuchen lassen. Auch für die Besucher ist ein Testprozedere vorbereitet. So will die Einrichtung etwaige Infektionen frühzeitig erkennen und verhindern, dass sie sich erneut ausbreiten können. „Auch gehen wir für unsere Bewohner zum Beispiel einkaufen, wenn sie zur Sicherheit selbst nicht die Einrichtung verlassen möchten. Fragen zur aktuellen Situation beantworten unsere Mitarbeiter auf den Wohnbereichen und in der Verwaltung“, so Beatrice Lupzik.