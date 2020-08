Seniorenbeirat feiert seinen 20. Geburtstag

Der Seniorenbeirat des Altenburger Landes feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen.

Seit 2015 ist die Schmöllnerin Kathrin Lorenz, vom Kreistag als ehrenamtliche Seniorenbeauftragte gewählt, für die Geschichte des Beirates verantwortlich. In 20 Jahren habe das Gremium nicht nur zum Wohle der Senioren viel auf die Beine gestellt. Vor allem an Schulen hat der Beirat, dem aktuell 17 Vertreter aus den Verwaltungsgemeinschaften und Städten des Kreises angehören, seine Handschrift hinterlassen. Auf seine Initiative hin konnten Lese-Oma-Projekte an Altenburger Schulen – hierbei üben Senioren mit den Grundschülern nach Unterrichtsschluss das Lesen – realisiert werden. Beliebt bei den Kindern seine die Arbeitsgemeinschaften Kreatives Gestalten, Handarbeit, Holz und Handwerken an der Grundschule im Schmöllner Finkenweg, für deren regelmäßiges Angebot sich Senioren gefunden haben. Eine Arbeitsgemeinschaft Handarbeit gibt es zudem an der Grundschule Altkirchen.

„Solche Angebote möchten wir weiter ausbauen und an weiteren Schulen installieren“, erklärt Kathrin Lorenz. Deshalb werden Senioren gesucht, die an einer Schule, gern in Wohnortnähe, eine Arbeitsgemeinschaft übernehmen möchten, zu welchem Thema und mit welchem Inhalt auch immer.

Neben der ehrenamtlichen Arbeit an den Schulen ist dem Seniorenbeirat der Kontakt zur Kreisverwaltung und zum Landrat wichtig. Denn nur so würden die Interessen und Probleme der Senioren im Altenburger Land auf lokalpolitischer Ebene das entsprechende Gehör finde. Immerhin weise das Altenburger Land den höchsten Anteil über 65-Jähriger in ganz Thüringen auf, so Lorenz.

Die zum Jubiläum geplante Seniorenmesse soll 2021 nachgeholt werden.

Kontakt Seniorenbeirat: Kathrin Lorenz E-Mail: hr.lorenz@yahoo.de.