Seniorenzentrum Am Jahnpark in Altenburg eröffnet

Zahlreiche Besucher kamen zur Eröffnung in die Geraer Straße, um sich das neue Seniorenzentrum Am Jahnpark anzuschauen.

Einrichtungsleiterin Luca Theresia Jahn hieß die Gäste der Eröffnungsfeier willkommen und lud sie zu geführten Rundgängen durch den Neubau ein. Das Zentrum für Betreuung und Pflege, das zum deutschlandweit agierenden Korian-Konzern gehört, ist in zwei Gebäude unterteilt. Die vierstöckige Einrichtung der stationären Pflege ist mit 143 Einzelzimmern ausgestattet, davon 40 rollstuhlgerecht.

Der zweite, eigenständig stehende Gebäudekomplex mit drei Stockwerken bietet Platz für 78 Appartements im betreuten Wohnen.

Im Erdgeschoss befindet sich ein zusätzlicher Bereich mit 19 Tagespflegeplätzen.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) äußerte sich in seinem Grußwort erfreut. Das Stadtoberhaupt begrüßte mit Blick auf die prognostizierte demografische Entwicklung Altenburgs den Bau des Zentrums, der Bedarf sei da. „Es ist gut, wenn Senioren in Altenburg bleiben können, auch wenn sie im Alter auf Hilfe angewiesen sein sollten“, so der Rathauschef.

Französische Gruppe in mehreren europäischen Ländern vertreten

Mit 236 Pflegeheimen, davon 60 mit Betreutem Wohnen und 35 Ambulanten Diensten ist Korian in ganz Deutschland mit einem Pflegeangebot vertreten. Der Pflegedienstleister beschäftige über 23.000 Mitarbeiter. Seit Jahr 2013 gehört das Unternehmen der französischen Korian Gruppe an. Sie ist zudem in Italien, Belgien, Spanien und den Niederlanden vertreten und zähle zu den größten Pflegedienstleistern in Europa.