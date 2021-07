Seniorpartner in School suchen dringend Verstärkung

Schmölln/Gera. Landesverband Thüringen auch in Schmölln und Altenburg aktiv und seit Mitte Juni wieder an den Schulen unterwegs.

Der Landesverband Thüringen der Seniorpartner in School (SIS) mit Sitz in Gera braucht Verstärkung. „Mitte Juni sind wir voll durchgestartet“, sagt Eveline Schreck aus Schmölln.

35 Frauen und Männer hat der Landesverband Thüringen in seinen Reihen. „Wir würden gerne mehr machen, schaffen aber gar nicht alles“, sagt Dietrich Marsch aus Posterstein, der zugleich stellvertretender Landesverbandschef ist. Und man habe in den Schulen zum Glück dort anknüpfen können, wo man vor dem Lockdown aufhören musste, bilanzieren sie.

In der Regel zu zweit sind die Seniorpartner in School in den Bildungseinrichtungen in Schmölln, Gera, Altenburg und Weida unterwegs. Vor allem begleiten sie Kinder und Jugendliche dabei, Konflikte untereinander eigenverantwortlich und gewaltfrei zu lösen. Um alle Nachfragen bedienen zu können, will der Landesverband Thüringen wachsen und sucht deshalb händeringend neue Mitstreiter. Jeder ab 55 Jahre sei willkommen in den Reihen der Ehrenamtlichen, so Marsch. Wer ein paar Jahre jünger sei, werde gewiss nicht abgewiesen.

Die SIS verstehen sich als Brücke zwischen den Generationen und wollen mit ihrer Arbeit gegenseitiges Verständnis und Solidarität fördern. „Wir praktizieren Achtsamkeit und wertschätzenden Umgang“, umreißt es Eveline Schreck.

Wer sich dafür engagieren möchte, absolviert eine mindestens 96-stündige Weiterbildung zu Schulmediatoren und arbeitet nach verbindlichen Qualitätsstandards. „Allein schon diese Qualifikation war für mich eine echte Bereicherung", sagt Eveline Schreck. Die Arbeit an den Schulen, mit den Kindern und Jugendlichen tue ihre Übriges.

Kontakt und weitere Informationen: Seniorpartner in School, Landesverband Thüringen, www.sis-thueringen.de, E-Mail vorstand@sis-thuerigen.de oder Telefon (0365) 34885