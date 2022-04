In der Brüderkirche in Altenburg wird das Thema Demenz näher aufgegriffen.

Sich über Demenz in Altenburg austauschen

Altenburg. Offen Fragen stellen, ins Gespräch kommen und sich informieren.

Das Demenznetzwerk Altenburger Land bietet in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchgemeinde im Rahmen der Woche für das Leben eine Veranstaltung an. Darüber informiert die Einrichtung in einer Mitteilung. Die Themen-Woche steht dieses Jahr unter dem inhaltlichen Motto: ein Leben mit Demenz.

Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 4. Mai, ab 12 Uhr in der Altenburger Brüderkirche stattfinden. Der Tag beginnt mit einer Andacht. Danach können Besucher verschiedene Stände mit Angeboten besuchen, Fragen stellen, Informationsmaterial mitnehmen sowie die einzelnen Vertreter des Netzwerkes kennenlernen.