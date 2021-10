Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land steigt deutlich an

Altenburg. Erneut sind an mehreren Bildungseinrichtungen Corona-Fälle aufgetreten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist stark angestiegen und liegt jetzt bei 181,1. Seit Freitag verzeichnete das Gesundheitsamt 97 Corona-Neuinfektionen im Landkreis.

Unter anderem seien zwei Fälle an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg sowie jeweils ein Fall an der Erich-Mäder-Schule in Altenburg, dem Lerchenberggymnasium Altenburg, der Grundschule Lucka, dem Spalatin-Gymnasium Altenburg und der Kita „Pusteblume“ in Altenburg aufgetreten.