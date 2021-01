Silvesternacht im Altenburger Land verläuft sehr ruhig

Schmölln. Keine Scherben legen Zeugnis von der Silvesternacht ab. Statt zahlreicher Müllhaufen aus abgebrannten Feuerwerksbatterien erweckt eine zarte Schneedecke den Eindruck, als sei hier schon längere Zeit niemand gewesen. Darum gibt es an diesem Neujahrsmorgen auch keinen lärmenden Aufräumeinsatz mit Kehrmaschine und Laubbläsern.

„Der Winterdienst geht vor“, sagt Schmölln Bauhofleiter Falko Paul, der sich am Morgen des 1. Januar freudig überrascht über einen aufgeräumten Markt zeigt. „Es war komisch dieses Jahr. Aber gut für uns“, sagt er. Der diensthabende Schichtleiter habe gegen vier Uhr früh festgestellt, dass alles weiß ist. Darum sind seit 4.30 Uhr alle acht Mitarbeiter der Frühschicht unterwegs, um zu räumen und zu streuen. „Jetzt sind sie mit fast allen Touren durch. Dabei haben sie keine Schäden aus der Silvesternacht festgestellt“, sagt Paul. Selbst an den Brennpunkten der vorherigen Jahreswechsel wie dem Busbahnhof sind nur sehr wenige Überbleibsel festzustellen. Auf dem Markt oder an der Heimstätte findet man hingegen nur wenige ausgebrannte Böller oder die orangenen Kappen von Silvesterraketen.

Polizei erhöhte vorsorglich die Präsenz

„Es war sehr, sehr ruhig“, bestätigt auch ein Sprecher der Polizeiinspektion Altenburg. Man sei durch Silvester sehr stark präsent gewesen, wenngleich aus taktischen Gründen keine genauen Zahlen zur Einsatzstärke bekannt gegeben werden. „Wir haben die meisten Kräfte zum Glück nicht gebraucht“, so der Polizeisprecher weiter. Es habe zwar vereinzelt kleinere Körperverletzungen oder brennende Kleidercontainer gegeben. „Das war aber alles im Rahmen der üblichen Silvestereinsätze“, so der Polizist. Größere Menschenansammlungen wurden im Altenburger Land in der Nacht keine festgestellt, so dass die Polizei hier auch nicht tätig werden musste.

Im Bereich der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera, die auch den Landkreis Greiz und die Stadt Gera umfasst, wurden lediglich vereinzelt Verstöße gegen die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt. Einsatzleiter Mike Schramm bewertete das Geschehen in der Silvesternacht als ruhig. Insgesamt kamen Beamte der LPI Gera 64 Mal zum Einsatz und leiteten 22 Mal ein Ermittlungsverfahren ein oder verhängten Ordnungsgelder.

