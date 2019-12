Sirch Behältertechnik mit neuer Produktionshalle in Beerwalde

Die Sirch Behältertechnik GmbH in Beerwalde, ist in diesem Jahr gewachsen. Startete das Thüringer Werk Mitte der 1990er Jahre dort mit drei Mitarbeitern, sind aktuell dort 90 Frauen und Männer beschäftigt. Die Firmenfläche umfasst inzwischen rund 27.000 Quadratmeter. Mehr als zwei Millionen Euro wurden 2018 und 2019 im Beerwalder Gewerbegebiet investiert, um ein weiteres Grundstück inklusive Bürogebäude zu erwerben. Eine weitere Produktionshalle samt Maschinenpark konnte dort vor kurzem in Betrieb genommen werden.

Moderne Arbeitsplätze entstanden, Produktivität und Effizienz konnten laut Betriebsleiter Thomas Meiner extrem gesteigert werden. Wert legt Sirch auf optimalen Einsatz der Ressourcen. Dazu gehört die Installation von Photovoltaik und Wärmerückgewinnungsanlagen sowie der Einsatz von LED-Lampen.

Maßanfertigungen als Schwerpunkt

Gefertigt werden in Beerwalde Abroll- und Absetzcontainer, Kippauflieger sowie Sonderbehälter. „Der Bedarf ist gewachsen“, so Meiner dazu. Sirch sei inzwischen der zweitgrößte Produzent in Sachen Behälterbau. „Herzstück des Unternehmens sind unsere Mitarbeiter“, lobt der Beerwalder Betriebschef. 80 Prozent der Spezialbehälter liefere man an Kundschaft in Deutschland. Zudem sei man europaweit unterwegs. Standortbehälter seien quasi das Steckenpferd des Unternehmens, Alleinstellungsmerkmal hier sei, dass man auf die Kundenwünsche eingehe. Ob Forst- oder Agrarwirtschaft, Bauindustrie oder Industrie allgemein: „Die Anforderungen an unsere Produkte sind sehr unterschiedlich“, erläutert Meiner. Allein in der Arbeitsvorbereitung seien vier Ingenieure damit beschäftigt, die Zeichnungen für die Behälterproduktion täglich neu zu erstellen oder zu überarbeiten. „Weil wir nach Maß anfertigen. Bei uns gibt es nichts von der Stange.“

Sirch in Beerwalde gehört zu den emsigen Ausbildungsbetrieben in der Region. Schon deshalb, um den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Immerhin betreibe man einen eigenen Fuhrpark, eine eigene Lackiererei sowie Schweißerstrecken. „Wir sind Ausbildungsbetrieb für das Handwerk, beschäftigen aber ebenso Studenten, die sich für ein duales Studium bei uns entschieden haben“, zählt der Betriebschef auf. Darüber hinaus sei jeder Facharbeiter in Beerwalde willkommen: „Vom Schweißer bis zum Konstruktionsmechaniker.“ Das Gros der 90 Mitarbeiter bei Sirch in Beerwalde sei in der Region zu Hause. Einige von ihnen sind laut Meiner schon seit knapp 30 Jahren dabei.