Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sirenen heulen im Altenburger Land: Probealarm im gesamten Landkreis

Am Samstag, 7. März, findet im gesamten Landkreis Altenburger Land um 10 Uhr wieder ein Probealarm zur Warnung der Bevölkerung statt. Es wird ein Heulton von einer Minute Dauer ertönen, kündigt das Landratsamt an. Dieser Warnton unterscheidet sich von der Alarmierung der Feuerwehr.

Alle 126 Sirenen im Landkreis sind mit einem Modul zur Warnung der Bevölkerung ausgestattet. Um die Funktionsfähigkeit zu testen und die Bevölkerung für das Signal zu sensibilisieren, findet dieser Probealarm an jedem ersten Samstag im März und September statt. Die Sirenen sind in ein Modulares Warnsystem (MoWaS) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz eingebunden, welches in der gesamten Bundesrepublik betrieben wird.