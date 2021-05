Situation im Klinikum Altenburger Land entspannt sich

Altenburg. Gesundheitsamt verzeichnet 60 Neuinfektionen, Inzidenzwert sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist leicht rückläufig. Wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitteilt, wurden 60 Neuinfektionen gemeldet, somit beträgt der Wert 194,6. Insgesamt wurden bisher 6528 Infizierte mit dem Coronavirus registriert, davon 174 innerhalb der letzten Woche.

Das Infektionsgeschehen ist weiterhin diffus, ohne lokale Schwerpunkte. In der Martin Luther-Grundschule Altenburg wurden ein Schüler eine Lehrkraft positiv getestet sowie eine Lehrkraft an der Regelschule Treben. Optimistisch stimmt den Krisenstab die Lage am Klinikum in Altenburg. Derzeit sind dort 19 Patienten zu verzeichnen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt werden müssen. Die Anzahl der Fälle, die intensivmedizinisch behandelt werden, sank auf zwei.

Die Zahl der Mitarbeiter, die in der Kontaktnachverfolgung und in den Testzentren helfen, die Corona-Pandemie einzudämmen, hat sich unterdessen noch einmal erhöht. In dieser Woche haben fünf neue Bundeswehrangehörige den Dienst im Landratsamt angetreten. Außerdem hat die Kreisbehörde ebenfalls fünf Mitarbeiter neu eingestellt, die in dieser Woche ihre Arbeit aufnehmen.