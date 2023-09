Skatturnier für den guten Zweck im Altenburger Schloss

Altenburg. Der Erlös kommt der Pflege und Erweiterung der Spielkartensammlung zugute.

Am Sonntag, 17. September, 10 bis 18 Uhr, lädt das Schloss- und Spielkartenmuseum in Zusammenarbeit mit den Altenburger Spieletagen und dem Deutschen Skatverband zum Spielen in den Festsaal des Residenzschlosses Altenburg ein.

Im Rahmen des Projekts „Stadt-Land-Spielt!“ findet ein Benefizskatturnier in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skatverband statt. Das Startgeld beträgt fünf Euro. Der Erlös kommt der Pflege und der Erweiterung der Spielkartensammlung zugute. Zu gewinnen gibt es spielbezogene Sachpreise.

Ab 14 Uhr werden eine Vielzahl an Brett- und Kartenspielen zum Ausprobieren und Kennenlernen angeboten. Das Team rund um die Altenburger Spieletage erklärt, wie die Spiele funktionieren und steht für die Auswahl an Spielen beratend zur Seite.

Das Projekt „Stadt-Land-Spielt!“ dient der Förderung des Kulturguts Spiel und findet jährlich ein ganzes Wochenende lang an über 230 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Belgien und in Dänemark statt. Veranstalter sind Spieleclubs, Spielotheken, Bibliotheken, Spiele- und Buchgeschäfte, Jugendzentren, Urlaubsdestinationen und weitere öffentlichen Einrichtungen.