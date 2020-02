„Die Klassische Witwe“ mit Eva-Maria Wurlitzer (Abra), Alejandro Lárraga Schleske (Julian), Ulrich Burdack (Sabo), Miriam Zubieta (Cytheris) ist Teil des Stücks „Kriminal-Tango“ am Theater Altenburg Gera.

Altenburg. Das Theater Altenburg Gera zeigt am Wochenende zwei Vorstellungen. In einer geht es um skrupellose Mörder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skrupellose Mörder und eine Matinee

Das Theater Altenburg Gera zeigt am Wochenende zwei Vorstellungen. In einer geht es um skrupellose Mörder.

Altenburg

Die bunte Revue „Kriminal-Tango“ ist am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 1. März, um 14.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben. Für die Vorstellung am Samstag gebe es nur noch Restkarten, teilt Toni Rack vom Theater mit. Jeweils 30 Minuten vor den Veranstaltungen beginne das Vorprogramm im Foyer.

Während der Vorstellung werden die Gäste dann Augen- und Ohrenzeugen, wenn auf der Bühne skrupellose Mörder ihr Unwesen treiben, leidende Opfer ihren Tod besingen und spitzfindige Ermittler die Fälle aufdecken.

Sänger, Schauspieler, Puppenspieler, das Philharmonie Orchester Altenburg Gera, die Eleven des Thüringer Staatsballetts, der Opernchor, das Kinder- und Jugendballett sowie der Kinder- und Jugendchor präsentieren Höhepunkte aus „Don Carlo“ von Verdi, „Carmen“ von Bizet, „Der Tantenmörder“ von Wedekind, „Jekyll & Hyde“ von Wildhorn, „Das Phantom der Oper“ von Webber, „Orpheus in der Unterwelt“ von Offenbach sowie die Titelsongs aus James Bond, Tatort, Miss Marple sowie viele andere Stücke.

Gera

Eine Matinee gibt erste Einblicke in das Programm „Impulse“. Foto: Ronny Ristok / Theater Altenburg Gera

Bevor das neue Programm „Impulse“ mit dem Thüringer Staatsballett am Freitag, 6. März, Premiere im Theater Gera feiern wird, gibt es zur Matinee am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im Großen Haus des Geraer Theaters erste Einblicke. Der Eintritt dazu ist frei, wie das Theater mitteilt.

Dramaturgin Regina Genée spreche mit den Choreografen Nanine Linning und Nils Christe, Tänzerinnen und Tänzer zeigen Ausschnitte des Balletts.

„Impulse“ vereint drei spektakuläre Choreografien: „ZERO“ setzt eine Vorstellung von Untergang und Neuanfang tänzerisch um. „Bolero“ interpretiert Liebe, Verlangen und Beziehungen auf humorvoll skurrile Weise. „SYNC“ verleiht dem Bühnenraum neue Dimensionen und bringt die Körper mit einer Traverse in Einklang.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 (Gera) beziehungsweise 03447/585160 (Altenburg), online unter sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.