Was Kindergärten in Nöbdenitz, Altkirchen und Schmölln auszeichnet.

Kita-Betreuung So entdecken Kinder die Welt in der Schmöllner Region

Altkirchen/Nöbdenitz. Nemzer Rasselbande und Altkirchener Landknöppe mit besonderem Konzept seit Jahren erfolgreich.

Die Kindergärten Nemzer Rasselbande und Altkirchner Landknöppe sind Häuser, in denen Kinder forschen. Und das seit mehr als zehn Jahren. Das Zertifikat dafür wurde jetzt um weitere zwei Jahre verlängert. Die Mädchen und Jungen in Rasselbande und bei den Landknöppen erkunden dabei spielerisch, forschend und experimentierend ihre Umwelt. Alle Lernangebote werden dokumentiert und aller zwei Jahre per Zertifizierungsverfahren geprüft. In Schmölln gibt es insgesamt vier Kitas mit diesem Zertifikat. „Haus, in dem Kinder forschen“ sind außer Rasselbande und Landknöppe der Kastanienhof und der Kindergarten „Am Finkenweg.