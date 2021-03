So laufen die Corona-Schnelltests im Altenburger Land ab

An diesem Montag, 15. März, öffnet das Schnelltest-Zentrum Altenburger Land. Zu finden ist es in der Lindenaustraße 31 im Hof des Gesundheitsamtes in Altenburg. Das Testzentrum hat derzeit eine Kapazität von etwa 60 Schnelltests pro Tag. Corona-Blog: Ramelow fordert zusätzliche Impfdosen für Hotspots - Neue Verordnung in Kraft

Hier gibt es alles Wissenswerte rund um das Schnelltest-Angebot des Landkreises auf einen Blick:

Wer wird getestet?

Alle Einwohner des Landkreises ab dem 7. Lebensjahr können sich testen lassen. Kinder unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

In welchen Fällen darf nicht getestet werden?

Wenn sich Symptome einer Covid-19 Erkrankung bereits bemerkbar machen. Beispielsweise akuter trockener Husten, Fieber, akuter Geruchs- und/oder Geschmacksverlust. In solchen Fällen wird darum gebeten, statt zur Testung zu kommen, sich beim Hausarzt vorzustellen. Auch eine Freitestung zur Verkürzung der Quarantäne ist nicht möglich.

Warum ist der Test auch ohne jedes Krankheitszeichen sinnvoll?

Die kostenlose Durchführung von Antigen-Schnelltests bieten im Landkreis Altenburger Land, in dem aktuell ein hohes Infektionsgeschehen vorliegt, die Möglichkeit, vermehrt zu testen und somit schneller und frühzeitig Infektionen zu erkennen. Sie ergänzen die bestehenden Corona-Maßnahmen. Ein Ersatz für das Tragen qualifizierter Masken oder die Abstandsregeln kann der Test aber nicht sein.

Können Kinder und Jugendliche getestet werden?

Kinder dürfen erst ab 7 Jahren aufwärts getestet werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Test erscheinen.

Wo wird getestet?

Ab dem 15. März ist in der Lindenaustraße 31 im Hinterhaus (ehemalige Turnhalle) ein Testzentrum in der Zeit von 14 bis 17 Uhr (montags) sowie 13 bis 17 Uhr (dienstags bis freitags) eingerichtet. Ein weiteres Testzentrum wird derzeit unter Einbindung weiterer Akteure schnellstmöglich geplant, um die Testkapazitäten zu erweitern.

Sind die Schnelltest mit Kosten verbunden?

Nein, die Schnelltests werden allen Einwohnerinnen und Einwohnern gemäß der Corona-Testverordnung vom 8. März kostenfrei vom Landkreis Altenburger Land zur Verfügung gestellt.

Was muss man mitbringen?

Personalausweis, Reisepass oder einen anderen Meldenachweis. Ohne einen amtlichen Identitätsnachweis kann niemand zum Test zugelassen werden.

Was muss vor der Schnelltestung beachtet werden?

Man sollte etwa 30 Minuten vorher weder Zähne putzen oder Kaugummi kauen noch rauchen oder Bonbons lutschen.

Wie funktioniert der Schnelltest?

Die Probe wird mittels Rachen- und Nasenabstrich entnommen. Anschließend wird der Tupfer in ein Röhrchen mit einer Pufferlösung gegeben, sodass die Viruspartikel ausgewaschen werden. Anhand eines Teststreifens wird nun das Ergebnis ermittelt. Zeigt sich eine Linie auf dem Streifen, fällt der Test negativ aus, zeigen sich zwei Linien, wird er als positives Ergebnis ausgewertet.

Was passiert, wenn das Testergebnis vorliegt?

Im Falle eines positiven Testergebnisses wird noch vor Ort ein Testtermin für einen PCR-Test am Folgetag durchgeführt. Der Betroffene hat sich sofort häuslich abzusondern und wird über das Ergebnis des PCR-Tests durch das Gesundheitsamt informiert.

Ein negativer Schnelltest senkt für kurze Zeit das Risiko, dass man ohne Corona-Symptome unwissentlich andere infiziert. Eine 100-prozentige Sicherheit bietet er nicht. Auch wer negativ getestet wird, muss sich weiterhin an die geltenden Hygieneregeln halten. Der Schnelltest ist eine Momentaufnahme. Das Ergebnis hat keine Aussagekraft für die Zukunft, auch nicht für wenige Tage.

Was passiert, wenn das Testergebnis ungültig ist?

In seltenen Fällen kann es zu einem ungültigen Ergebnis kommen. Sollte ein Test nicht auswertbar oder ungültig sein, wird ein weiterer Schnelltest durchgeführt.

Wie sicher ist der Schnelltest?

Laut Hersteller weist der Antigen-Test eine klinische Sensitivität von 96,52 Prozent und eine klinische Spezifität von 99,52 Prozent auf. Die Sensitivität zeigt an, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden. Die Spezifität gibt an, ob alle gesunden getesteten Menschen auch als Gesunde erkannt werden. Zu beachten ist allerdings, dass die Antigen-Konzentration im Verlauf der Erkrankung schwanken kann und unter die Nachweisgrenze des Antigen-Tests fallen kann. Eine mögliche Infektion kann aufgrund negativer Testergebnisse daher nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Schnelltests haben nicht die hohe Genauigkeit der PCR-Tests.

Wie viel Zeit muss eingeplant werden?

Nach einer Testung erhält man das Ergebnis nach circa 15 Minuten vor Ort. Der Test selbst dauert nur etwa zwei Minuten. Allerdings muss Wartezeit einkalkuliert werden. Das Landratsamt empfiehlt, sich während der Wartezeit in der Umgebung aufzuhalten.

Was ist der Unterschied zwischen Antigen-Schnelltest und Antikörper-Schnelltest?

Anders als die Antigen-Tests, die aussagen, ob man zum Zeitpunkt des Tests gerade infiziert ist, informieren Antikörper-Tests darüber, ob man seit Beginn der Pandemie bereits eine Infektion durchgemacht hat und möglicherweise immun ist.

Anmeldungen und Kontakt: Eine Hotline ist Montag bis Freitag, von 8 bis 11 Uhr geschaltet. Eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 03447/586444 ist jeweils am Vortag des gewünschten Testtermins nötig. Einzige Ausnahme ist der Starttag am Montag, bei dem Termine für den gleichen Tag sowie für Dienstag vergeben werden.

