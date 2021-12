So soll auch das Altenburger Land nach dem Wegfall der Kohleförderung starke Energieregion bleiben

Altenburg. Wie sich die Metropolregion Mitteldeutschland in Zukunft behaupten kann.

Das Mitteldeutsche Revier bleibt auch nach dem Kohleausstieg eine wirtschaftlich starke Energieregion, ist man bei der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH überzeugt.

Voraussetzung dafür sei der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmesektor, wie eine jetzt vorgelegte Strukturwandel-Studie im Auftrag der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland zeigt.

Weichen jetzt stellen

„Unser Energiekonzept zeigt, dass das Mitteldeutsche Revier sich auch nach dem Kohleausstieg als Energieregion und Nettostromexporteur behaupten kann. Dies gilt auch für das Szenario eines Endes der Braunkohleverstromung vor dem Jahr 2038“, erklärt Johannes Gansler, Handlungsfeldmanager Energie bei der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland.

„Dazu müssen allerdings eine Reihe wichtiger Weichenstellungen vorgenommen werden, die in der Studie in Form von Handlungsempfehlungen aufgeführt werden, etwa die Beseitigung der Flächenrestriktionen beim Ausbau der Windenergie, die verstärkte Nutzung von Photovoltaikanlagen (PV) auf Agrarflächen und der Ausbau der Fernwärmeversorgung auf Basis Grüner Gase“, so Gansler weiter.

Zwei Zukunftsszenarien erstellt

Auf Grundlage einer Ist-Analyse wurden zwei Zukunftsszenarien bis zum Jahr 2040 erstellt sowie Potenziale und Maßnahmen für eine weitgehend emissionsfreie Strom- und Wärmeversorgung ermittelt.

Das „realistisch-ambitionierte“ Referenzszenario geht von einem Erfüllen der aktuell geltenden Klimaziele und einem Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 aus. In diesem Szenario steigt der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung im Mitteldeutschen Revier von 25 Prozent im Jahr 2020 auf 75 Prozent im Jahr 2040 an.

Kohleausstieg könnte früher kommen

Das alternative „Green-Deal“-Szenario geht dagegen von einer weiteren Anhebung der klima- und energiepolitischen Ziele auf europäischer und nationaler Ebene und einem dadurch bedingten Kohleausstieg bereits Anfang der 2030er-Jahre aus. Demnach würde der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von 25 Prozent im Jahr 2020 auf 86 Prozent im Jahr 2040 steigen.

Auch bei der Wärmeversorgung kommt keine Braunkohle mehr zum Einsatz. Stattdessen steigt der Anteil erneuerbarer Energien von 16 Prozent im Jahr 2020 auf rund 60 Prozent im Jahr 2040.

Energiebedarf könnte sinken

In beiden Fällen geht die Studie von einem zurückgehenden Energiebedarf im Mitteldeutschen Revier bis 2040 aus. Ursachen hierfür seien die negative Entwicklung der Gesamtbevölkerung und der Beschäftigten, der Rückgang von Wohnflächen sowie Einsparungen durch energetische Gebäudesanierung und Austausch alter Heizsysteme. Diese würden trotz steigenden Strombedarfs im industriellen Bereich für einen insgesamt sinkenden Energieverbrauch sorgen.

In beiden Szenarien könne das Mitteldeutsche Revier seinen aktuellen Status als Nettostromexporteur auch nach dem Kohleausstieg behaupten und damit Wertschöpfung in der Region gehalten werden. Auch für den Wärmebereich sieht die Untersuchung das Potenzial einer gesicherten Energieversorgung ohne Braunkohle. Voraussetzung dafür sei der ambitionierte Ausbau der erneuerbaren Energien.

Dazu geben die Autoren der Studie eine Reihe an Handlungsempfehlungen für die Politik wie Änderung der Flächenrestriktionen für Windkraftanlagen, Erhöhung der jährlichen Ausschreibungsvolumina für PV-Anlagen, Nutzung von Tagebaurestseen für Floating-PV, Ausbau der energetischen Nutzung landwirtschaftlicher Reststoffe wie Gülle, Festmist, Stroh und sonstiger Ernterückstände in Biomasseanlagen, Förderung erneuerbarer Gase oder auch Nutzung von Großwärmepumpen in der Fernwärme.

Projekte für Strukturwandel

Im Projekt „Innovationsregion Mitteldeutschland“ entwickelt die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland mit den Landkreisen Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Leipzig, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen und Saalekreis sowie den Städten Halle und Leipzig neue Strategien und Projekte für den Strukturwandel in der Region.