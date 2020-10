Sonderausstellung im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain: In diesem weißen Pulver steckt enorm viel Power

Jörg Hahnel zeigt, was im Kalk so alles drin steckt.

Das ist ja langweilig werden sich wohl einige Leute sagen, wenn es um das Thema Kalk geht. Mit was kann der Stoff Kalkstein oder zermahlen als weißes Pulver schon groß verbunden werden? Viele dürfte es erstaunen, was für Stärke in diesem Material steckt. Eine jüngst eröffnete Sonderausstellung im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain lässt in vielfältige Anwendungsbereiche sowie die Entstehung des Materials blicken.

In der Ausstellung sind viele Produkte zu sehen, bei denen die Herstellung von Kalk eine Rolle spielt. Foto: Philipp Brendel