Sonderkonzert im Altenburger Residenzschloss

Am Samstag, 17. September, 17 Uhr, ist die Leipziger Alte-Musik-Formation „Ensemble 1684“ zu Gast in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg.

Unter der Leitung von Gregor Meyer und Schlossorganist Daniel Beilschmidt werden Werke von Schütz, Rosenmüller, Schelle und Weckmann gespielt. Das Konzert versteht sich als musikalische Spiegelung der Sonderausstellung im Schloss- und Spielkartenmuseum („Vom Jammertal ins Paradies“). Höhepunkt ist die Gesamtaufführung der „Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz, mit denen der 350. Todestag dieses bedeutendsten mitteldeutschen Komponisten vor Bach begangen wird. Die Exequien entstanden 1636 als Trauermusik für Heinrich Posthumus Reuß und gehören zu den eindrucksvollsten Stücken, die das deutschsprachige Vokalrepertoire des 17. Jahrhunderts aufzubieten hat.

Außerdem im Programm sind Motetten von Johann Rosenmüller, der ab 1654 von Leipzig aus als Altenburger Hofkapellmeister wirkte. Das „Ensemble 1684“ widmet sich in Notenausgaben, Forschungen und Aufnahmen intensiv Rosenmüllers Schaffen.

Ensembleleiter Gregor Meyer leitet den Gewandhaus-Chor in Leipzig sowie das Ensemble „Opella Musica“, mit dem er in diesem Jahr die Weltersteinspielung der Vokalwerke von Johann Kuhnau abschloss. Er gehört zu den kreativsten Impulsgebern der jüngeren Ensemble- und Chorleiterszene und akzentuiert in seinen Aufführungen Lebendigkeit und Spontanität.

Die Eintrittskarten sind für 15 Euro zu erwerben, ermäßigt 13 Euro. Sie sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses Altenburg und in der Touristeninformation Altenburger Land, Markt 10, erhältlich. Für Restkarten öffnet die Abendkasse an der Schlosskirche um 16 Uhr. Die Eintrittskarte zum Sonderkonzert berechtigt zum Besuch der Sonderausstellung „Vom Jammertal ins Paradies – Bestattungen und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert“.