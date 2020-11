Sonnenblume soll Bauern bei Gößnitz das Gift nehmen

Kaum zehn Tage hat es gedauert, um 2200 Bohrungen auf den Gemarkungen von Gößnitz und Ponitz vorzunehmen. In jeweils 30, 60 und 90 Zentimetern Tiefe nahm die Firma Umwelt-Service-Hettstedt in den beiden vorigen Wochen Bodenproben, die sie nun auf das hochgiftige Element Cadmium untersuchen. Anfang nächsten Jahres werden die Ergebnisse im Landratsamt erwartet.

Die letzten Untersuchungen der 18 Verdachtsflächen entlang der Bundesstraße 93 stammen aus den 90er Jahren. Damals sei noch vom Freistaat beprobt worden, auf eine ganze Reihe von Schadstoffen. Allein beim Cadmium wurden die Grenzwerte überschritten. „Allerdings hat man damals nur die gesamte Cadmiummenge gemessen, nicht das pflanzenverfügbare“, so Birgit Seiler, Leiterin des zuständigen Fachdienstes Umwelt- und Naturschutz. Die Pflanzen, so weiß man heute, ziehen das Metall nicht in jeder Verbindungsform aus dem Erdreich.

Land übernimmt größtenteils Kosten

Somit habe man die Hoffnung, dass zumindest auf einem Teil der Flächen bald wieder Pflanzen angebaut werden, die auch von Mensch oder Tier verzehrt werden dürfen. Denn seit den 90er Jahren gilt für diese Äcker eine intensive Anbaubeschränkung. Was auf den etwa 110 Hektar wächst, darf bislang nur für Biogasanlagen verwendet oder verbrannt werden. Darunter leiden neben den Agrargenossenschaften Gößnitz und Ponitz, die Pächter der Flächen sind, ebenfalls die rund 70 Eigentümer, die sonst eine höhere Pacht erzielen könnten.

Aber es gibt auch einen Plan für jene Flächen, wo die Belastung noch zu hoch ausfällt. „Dort wollen wir künftig ganz bewusst Pflanzen anbauen lassen, die mehr Cadmium aus dem Boden ziehen, damit dieser saniert wird“, sagt die Leiterin des Umweltamtes. Man wisse inzwischen, dass bestimmte Pflanzen Cadmium in höheren Mengen in ihren Körper einlagern, etwa Chinagras, Pappeln oder auch die Sonnenblume. Der Feldversuch im wahrsten Sinne solle schon nächstes Jahr starten. Möglich wird dies durch eine Förderrichtlinie des Landes. Diese übernimmt die Kosten für die Bodenerkundung in Höhe von rund 54.000 Euro komplett, die Sanierung wird zu 90 Prozent gefördert. Dabei rede man aber von Zeiträumen, die sich über mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte erstrecken.

Verursacher nicht mehr zu ermitteln

„Das ist langfristig die einzige Chance, die Böden wieder sauber zu kriegen“, sagt Birgit Seiler. Einen Austausch oder die Entsorgung als Sondermüll derart großer Mengen an Erde könne keiner bezahlen. Glücklicherweise sei die Förderrichtlinie sehr sinnvoll und im Interesse des Schutzgutes Boden gestrickt. Im öffentlichen Interesse könne man die Eigentümer sogar zwingen, diese bestimmten Pflanzen anzubauen. Doch so weit dürfte es nicht kommen, schließlich sei die Entgiftung auch für diese von Vorteil. Für die Pflanzversuche wird das Landratsamt mit dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum kooperieren.

Wer der Verursacher der Cadmium-Belastung ist, lasse sich heute nicht mehr nachvollziehen, so Birgit Seiler. Bereits zu DDR-Zeiten wurde festgestellt, dass höchstwahrscheinlich ein Unternehmen für Galvanik Cadmium-belastete Abwässer über Jahre in die Kläranlage Meerane eingeleitet hat. Der Klärschlamm soll bereits in den 1950er und 60er Jahren auf den Feldern zwischen Gößnitz und Meerane ausgebracht worden sein. „Berücksichtigt man die Höhe der Belastung, muss das schon über mehrere Jahre im großen Stil gelaufen sein“, so Seiler. Allerdings scheint es wohl irgendwann aufgefallen zu sein, so dass schon in der DDR dem Treiben ein Riegel vorgeschoben wurde. Einen Schuldigen zu suchen hat man aber weder damals noch in den 90er Jahren für nötig oder aussichtsreich gehalten.