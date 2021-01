Sonnenbrillen und Bier in Altenburg gestohlen

Zwei Sonnenbrillen und drei Flaschen Bier waren am 4. Januar das Beutegut eines bislang unbekannten Diebes-Trio. Gegen 12.40 Uhr hielten sich die drei Täter in einer Tankstelle in der Münsaer Straße in Altenburg auf. Zunächst unbemerkt, gelang es den drei Männern, das Diebesgut an sich zu nehmen. Als sie anschließend schnellstmöglich die Tankstelle verlassen wollten, flog der Diebstahl auf. Zunächst gelang es dem Tankstellenmitarbeiter, einen der Diebe an der Flucht zu hindern. Nachdem sich dieser jedoch losreißen konnte, rannte auch dieser ins Freie. Trotz intensiver Fahndung nach dem flüchtigen Trio konnte dieses nicht gestellt werden.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0365/82 34 14 65 oder 03447/4710 zu melden. red