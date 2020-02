Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Soundsville bringt Bluesrock mit Hammond-Orgel ins Weindepot

Wer am Abend des Valentinstages nicht unbedingt mit dem Schatz zu Hause auf der Couch sitzen will, kann am Donnerstag, 14. Februar, 20 Uhr ins Weindepot Priem zum Konzert der Band Soundsville kommen und dort feinen Bluesrock in einer hochkarätigen, internationalen Besetzung erleben.

Auf musikalischer Mission in Altenburg

Der Jazzklub Altenburg hat das Trio, angeführt vom Dresdner Gitarren-Guru Lars Kutschke, für diesen Abend in die Spielstätte am Richard-Wagner-Platz in Altenburg eingeladen. Auf den Tag genau vor einem Jahr war Lars Kutschke schon einmal in musikalischer Mission in Altenburg. Damals war er der erste Gast in der mittlerweile gut etablierten Reihe „Kleine Helden“ und plauderte mit seinem Gitarristen-Kollegen Werner Neumann über das Leben und den Musiker-Beruf.

Dass er Letzteren exzellent versteht und beherrscht zeigte er damals immer wieder in den Duo-Stücken, welche die zwei Könner an diesem Abend spielten. Nun kommt Kutschke im Trio zum Jazzklub und hat dabei zwei erstklassige Musiker an seiner Seite. Der italienische Musiker Alberto Marsico ist einer der führenden Vertreter der Hammond-Orgel in Europa und auch Gio Rossi an den Drums versteht sein Fach bestens.

Die Band Soundsville kommt mit Bluesrock und in einer hochkarätigen, internationalen Besetzung nach Altenburg. Der Jazzklub Altenburg hat das Trio, angeführt vom Dresdner Gitarren-Guru Lars Kutschke (Foto), für diesen Abend in die Spielstätte am Richard-Wagner-Platz in Altenburg eingeladen. Foto: Jazzklub Altenburg

Kutschke hat sowohl in seiner Heimatstadt Dresden als auch in Rotterdam Gitarre studiert, war dann in den verschiedensten Produktionen – von Hochzeiten über TV-Shows hin zu Musicals – landauf, landab unterwegs, gründete 2005 die Band Soundsville und tourt seitdem mit seiner Musik durch die Welt. Er ist fester Bestandteil der Gruppe um die aus Michigan stammende Blues- und Gospel-Sängerin Sharrie Williams und gastierte mit ihr bereits in mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten.

Als Gitarrist stand er aber auch hierzulande schon auf der Bühne mit Keimzeit, Sido, Die Zöllner, Uschi Brüning, Veronika Fischer oder Günther Fischer. Aktuell arbeitet er in Theaterproduktionen am Deutschen Nationaltheater Weimar, Schauspielhaus Leipzig und Staatsschauspiel Dresden mit.

Breit aufgestellter Gio Rossi am Schlagzeug

Ebenso breit aufgestellt ist auch sein Kollege Gio Rossi am Schlagzeug. Auch er ist seit mehr als 30 Jahren im Jazz und im Blues, in Big Bands, in Theatern, aber eben auch im Entertainmentbereich auf Kreuzfahrtschiffen zuhause. Rossi spielte in dieser Zeit mit Weltklasse-Künstlern wie Jesse Davis, Joey de Francesco oder Scott Hamilton zusammen. Auf mehr als 40 Album-Produktionen hat der im italienischen Varese lebende Schlagzeuger bereits mitgewirkt.

Alberto Marsico führend an der Hammond-Orgel

Aus Italien kommt auch einer der derzeit führenden Vertreter der Hammond-Orgel in Europa, Alberto Marsico. Der Dritte im Bunde lernte sein Handwerk bei Meistern wie Jack McDuff oder Shirley Scott und spielt sein Instrument ebenfalls bereits seit über 30 Jahren. Er teilte sich die Bühne schon mit Soul- und Blues-Größen wie Ollie Nightingale, Sharon Clark oder Lannie McMillan, spielte aber ebenso auch schon an der Seite von Deep Purple-Drummer Ian Paice.

Die Karten für dieses außergewöhnliche Hammond-Orgel-Trio am 14. Februar im Weindepot Priem gibt es ab sofort im Vorverkauf sowohl bei der Altenburg Tourismus GmbH (Markt 17) als auch bei der Tourismusinformation Altenburger Land (Markt 10) sowie als Reservierung über die Jazzklub-Homepage www.jazzklub-altenburg.de und natürlich auch an der Abendkasse. Einlass am Donnerstag wird ab 19 Uhr gewährt, das Konzert beginnt um 20 Uhr.