Spanisches Flair im Altenburger Theaterzelt

Altenburg Das Theater Altenburg Gera begrüßt das neue Jahr mit dem traditionellen Neujahrskonzert, welches diesmal unter dem Motto „2020 Olé – Das kommt mir spanisch vor!“ steht und ein leidenschaftliches, temperamentvolles Programm mit heißen Rhythmen verspricht.

Tänzer aus Altenburg gestalten Programm mit

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es auch in diesem Jahr zwei Konzerte im Konzertsaal Gera: Am Mittwoch, 1. Januar, um 14.30 Uhr und am Donnerstag, 2. Januar, um 18 Uhr. Im Theaterzelt Altenburg findet das Neujahrskonzert am Mittwoch, 1. Januar, um 19.30 Uhr statt.

Für Unterhaltung sorgen das Philharmonische Orchester Altenburg Gera mit schwungvollen und mitreißenden Melodien sowie die Tänzer des Tanzkreises Brillant in Gera und der Tanzschule Schaller sowie der 1. Tanzsportclub Schwarz-Gold in Altenburg, die wie immer eine heiße Sohle auf das Parkett legen.

In charmanter und humorvoller Weise wird Kapellmeister Thomas Wicklein die Konzerte sowohl dirigieren als auch moderieren.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) oder 03447/58 51 60 (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.