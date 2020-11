Sparen in Altenburg mit der Trumpfkarte in der Hand

Die Thüringen-Card ist seit vielen Jahren ein Verkaufsschlager, der allerdings zum Ende des Jahres 2020 wohl auch aufgrund des hohen Aufwands der Koordinierung für die über 200 Partner eingestellt wird. In Altenburg ist dafür ein bewegliches kleines Produkt erarbeitet worden, das Gäste und Altenburger gleichermaßen ansprechen soll: die Altenburger Trumpfkarte.

Drei Partner im Boot

In Zusammenarbeit mit dem Residenzschloss Altenburg und dem Parkhotel am Großen Teich mit Restaurant hat die Altenburger Tourismus GmbH ein Angebot geschaffen, das Kultur und Kulinarik zusammenbringt. Bis zu 20 Prozent Rabatt erhalten die Käufer der Trumpfkarte bei den drei Partnern und können sich mit der Trumpfkarte einen Altenburg-Tag individuell zusammenstellen.

Die vier Trümpfe auf einer Karte sind: Eintritt im Residenzschloss, Stadtführung mit Verkostung (oder ein Rabatt auf eine andere Führung am gewünschten Tag), Zehn-Euro-Abschlag auf ein Essensangebot im Parkhotel sowie als Souvenir eine Altenburger Originale Spielkarte.

Die Trumpfkarte ist eine von der Altenburger Grafikerin Claudia Wolter gestaltete Klappkarte, deren eine Seite zusätzlich als Postkarte verwendbar ist. Wer also beispielsweise am Morgen das Residenzschloss entdeckt, erfährt am Nachmittag bei einer Stadtführung viel Interessantes über die Residenzstadt und kann am Abend bei Pizza und Pasta den Tagesausklang mit Blick auf den Großen Teich genießen.

Die Trumpfkarte bietet auch Vorteile für die Altenburger Akteure: Angelo Antoniolli will seinen Hotelgästen die Trumpfkarte im Rahmen einer Pauschale oder auch bei der Reservierung anbieten.

Uwe Strömsdörfer weiß, dass viele Gäste im Schlosshof stehenbleiben und den Weg ins Museum nicht immer finden. Für ihn ist die Trumpfkarte eine Chance, neue Zielgruppen an Besuchern in die prächtigen Räume seines Hauses zu holen.

Christine Büring entschied sich nach einem Gespräch mit Wohnmobil-Enthusiasten, das Projekt zu initiieren. Ihr Wunsch ist es, dass Menschen die Stadt und ihre Angebote mit allen Sinnen erleben und von der Karte „so ein wenig geführt“ werden, ihren Tag optimal zu planen. Zu ihrem Angebot gehört neben der Stadtführung natürlich eine Spielkarte. „Denn jeder sollte in Altenburg mit einer Spielkarte nach Hause gehen, die er oder sie hier getauft und gleich eingeweiht hat.“

Abstecher nach Altenburg

Das Ziel der drei Partner ist es, Deutschland-Urlaubern auf Rundreise mit einem überzeugenden Angebot zu einem Abstecher nach Altenburg zu bewegen.

Seit dem coronabedingten Aufblühen des Deutschland-Tourismus, von dem auch Altenburg profitiert, ist klar: Es fehle für autofahrende Entdecker, Wohnmobilisten, Camper und Motorrad- oder Radfahrern, die gerne in Ferienwohnungen nächtigen, ein einfach zu buchendes Angebot. Hier sei durch die Umstellung der Reisegewohnheiten ein potenzielles neues Publikum für die kleinteilige Übernachtungslandschaft der Spielkartenstadt entstanden. Über drei Millionen Menschen können Altenburg in rund einer Stunde gut für einen Tagesausflug erreichen. Auch für sie sei die Trumpfkarte interessant. Und natürlich könnte man die Trumpfkarte auch als Altenburger verschenken – oder auch nutzen.

Die Trumpfkarte ist online zu bestellen und wird sowohl bei der Altenburger Tourismus GmbH als auch im Schloss und im Parkhotel angeboten.

www.altenburger-originale.de