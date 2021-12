SPD Altenburg fordert zu Dialog auf

Altenburg. Sozialdemokraten kritisieren „Spaziergänger“ und distanzieren sich von dieser Art des Protestes.

Der SPD-Ortsverein Altenburg positioniert sich zu sogenannten Spaziergängen in der Region, mit denen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert wird.

„Spazierengehen an der frischen Luft ist grundsätzlich gesund und belebt. Wenn aber, wie zuletzt montags, mehrere hundert Menschen in der Altenburger Innenstadt damit ihren Protest gegen Schutzmaßnahmen des Staates zum Ausdruck bringen wollen, treten sie die Solidarität mit Älteren, Menschen mit Vorerkrankungen, mit an Corona erkrankten und verstorbenen Menschen und mit Pflegekräften buchstäblich mit Füßen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Begriff der Freiheit missbraucht

Bei der Bekämpfung des neuartigen Virus habe der Staat Fehler gemacht. „Wer aber gemeinsam mit Rechtsextremisten und Coronaleugnern ‘spazieren geht’ und damit gegen Impfen, gegen Schutzmaßnahmen, gegen den Staat und die Politiker auftritt, missbraucht den Begriff der Freiheit und macht sich gemein mit Leuten, die unsere Demokratie bekämpfen wollen“, ist dort weiter zu lesen. Wer unter bewusstem Verstoß gegen das Gesetz eine grundsätzlich erlaubte Versammlung nicht anmeldet, sei einfach nur feige.

„Deshalb distanzieren wir uns von den Spaziergängen und rufen deren Teilnehmer zu einem Dialog auf, der vielleicht schon Anfang nächsten Jahres stattfinden kann, sobald die Infektionslage es zulässt“, heißt es von den Altenburger Sozialdemokraten. Sie möchten gemeinsam mit der großen Mehrheit der Bürger wissen, wofür die Spaziergänger eigentlich sind und wie sie gedenken, die Pandemie zu bekämpfen.