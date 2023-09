SPD Schmölln nominiert Landtagskandidat

Schmölln/Altenburg. Frank Rauschenbach aus Schmölln sei einstimmig nominiert worden, informiert der SPD-Ortsverein Schmölln-Gößnitz. Dafür will sich der 36-Jährige einsetzen.

Frank Rauschenbach aus Schmölln soll für den SPD-Ortsverein Schmölln-Gößnitz bei der nächsten Landtagswahl ins Rennen gehen. Er sei einstimmig nominiert worden, teilt der Ortsverein mit.

Als Mitglied der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie sei es ihm ein besonderes Anliegen, die Tarifbindung der Unternehmen zu stärken, heißt es in der Mitteilung: „Denn nur starke Löhne fördern die Wirtschaftskraft. Der von uns als SPD Thüringen geforderte Mindestlohn von 15 Euro ist dabei eine wichtige Bedingung für eine gerechte Entlohnung“, so Rauschenbach.

Entlastung von Familien liegt ihm am Herzen

Zudem läge dem 36-jährigen, gelerntem Chemikanten als zweifacher Vater vor allem die Entlastung von Familien am Herzen: „Die Arbeit der bisherigen Regierungsarbeit in Thüringen trägt Früchte. Zwei beitragsfreie Kita-Jahre sind für viele Familien gerade im Altenburger Land eine echte Entlastung. Dass diese Entlastung erhalten bleibt und noch ausgebaut werden kann, dafür setze ich mich mit meiner Partei ein“, wird er zitiert.

Rauschenbach wurde am 11. April 1987 geboren, ist verheiratet und hat einen 13-jährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Von 2009 bis 2015 wohnte er in Gößnitz und war da auch im Elternbeirat der Kita Knirpsenland engagiert. Nach einem Stopp in Meerane wohnt er mit Familie seit 2018 in Schmölln und ist unter anderem Elternsprecher in der Regelschule „Am Eichberg“. Seit 2011 ist er im CWK Chemiewerk Bad Köstritz GmbH angestellt und dort seit 2017 als Schichtleiter tätig, sowie stellvertretendes Mitglied im Betriebsrat.

Die Konferenz zur Aufstellung des SPD-Kandidaten für den Wahlkreis 43 findet Ende dieses Jahres statt.