Spektakuläre Fotos dienen der Mitgliederwerbung

Der Kreissportbund (KSB) und die Sparkasse Altenburger Land luden am Donnerstag zu einer Ausstellung mit eindrucksvollen Sportbildern von überregionalen Fotografen ein, die wiederum auf den Fotowettbewerb für die 140 Mitgliedsvereine des Kreissportbundes Altenburger Land einstimmen soll. „Gesucht werden Sportfotos von allen Sportarten in den Kategorien Action, Impressionen und Emotionen sowie Kinder- und Jugendsport“, so Ulf Schnerrer, Geschäftsführer des Kreissportbundes, an die Schar der Ausstellungsbesucher. Jeder Mitgliedsverein des KSB Altenburger Land kann noch bis zum 31. Dezember eine Aufnahme pro Kategorie einreichen. Dabei spielt es keine Rolle, wer das Foto geschossen hat. Zweitrangig ist auch, ob es sich um ein historisches oder ein aktuell aufgenommenes Foto handelt.

Zu den Gästen der Eröffnungsveranstaltung zählte Tischtennis-Kreiswart Gerd Manig, der folgender Meinung ist: „Mit dieser Ausstellung von Fotos namhafter überregionaler Fotografen hier in der Sparkasse finden unsere Vereine einen vorzüglichen Anreiz zum Mitmachen beim Sportfotowettbewerb auf regionaler Ebene.“ Die Ausstellung der prämierten Fotos und einer Auswahl der spektakulärsten Bilder ist in einer Wanderausstellung seit April auf Deutschlandtour. In der Altenburger Wettinerstraße ist diese noch bis zum 19. Dezember zu sehen. Voll im Fokus steht dabei das Sportfoto des Jahres und somit das Siegerbild des 51-jährigen Fotografen Sascha Fromm mit dem Titel „Wintermärchen“. Entstanden am Rande eines Eishockey-Spiels in Südkorea. Vertriebsleiter Jens Wiechert brachte es auf den Punkt: „Gerade mit Bildern kann man seinen Sportverein bestens präsentieren und so auch neue Mitglieder gewinnen.“

Die Prämierung der besten Fotos erfolgt am 21. März 2020 auf der Sportparty. Zu Gewinnen gibt es pro Kategorie beim 1. Platz 500 Euro, beim 2. Platz 300 Euro und beim 3. Platz 200 Euro. Die Sieger werden im kommenden Jahr in den Filialen in Altenburg, in Schmölln und in Meuselwitz ausgestellt.