Spenden aus Altenburg: „Diese große Hilfsbereitschaft ist keine Selbstverständlichkeit“

Altenburg. Zahlreiche Spenden für Mensch und Tier in der Ukraine. Vereinsvorsitzende bedankt sich bei Spendern.

Andrea Rücker, Vorsitzende des Vereins „ Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ e.V. Altenburg, möchte sich offiziell bei allen Spendern und Spenderinnen bedanken. „Vor längerer Zeit gab es für die Ukraine einen Spendenaufruf unseres Vereins. Es kamen aus dem Bereich Schmölln und Großstöbnitz einige Spenden auf unserem Konto ein. Leider konnte ich mich bei Niemanden dafür bedanken, weil nur der Name auf dem Überweisungsträger zu sehen war.“, so die Vereinsvorsitzende.

„Auch in diesem Jahr konnte unser Verein wieder eine große Bereitschaft vieler Tierfreunde für die Hilfe für Mensch und Tier erfahren. Mit großer Freude konnten wir Geldspenden für Tierfutter, aber auch Sachspenden in Form von Decken, Kleidung, Hygieneartikel und auch Verbandsmaterial von der Klosterapotheke Gumprecht in Empfang nehmen“.

Fast 2000 Euro wurden gespendet

Einen Teil der Spenden hatte die Menschen in der Ukraine bereits schon im Frühsommer erreicht. Am Freitag seien dann die letzten Geldspenden in Tierfutter umgesetzt und über weitere, private Spenden auch Fertiggerichte für Menschen eingekauft und übergeben worden. Insgesamt seien etwa 1900 Euro gespendet worden, die nun für Mensch und Tier umgesetzt wurden, so Andrea Rücker.

„Das Leid der Menschen ist unermesslich und jeder Euro, jede noch so kleine Spende hilft, etwas Erleichterung zu bringen. Da ich leider bei mehreren Überweisungen nur die Namen lesen konnte und keine Adresse angegeben war, ist es mir nur auf diesem Weg möglich, mich bei all denen zu bedanken, die ich ansonsten nicht erreichen kann. Es betrifft vorwiegend die Tierfreunde aus dem Raum Schmölln und Großstöbnitz. Diese große Hilfsbereitschaft ist keine Selbstverständlichkeit, dennoch hat sie uns wieder positiv beeindruckt.“, bedankt sich Andrea Rücker. kn/red