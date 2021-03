Das Haus 2 der Grundschule in Nobitz wird im Sommer abgerissen. Die Gemeinde und der Altenburger Geschichtsverein wollen das in den Putz eingekratzte Wandbild für die Nachwelt erhalten.

In den Sommerferien steht der Umzug der Grundschule Nobitz in den Neubau an. Sobald dieser abgeschlossen ist, wird auch ein Kunstwerk unwiederbringlich zerstört, das vom Altenburger Künstler Heinz Olbrich geschaffen wurde. Der Altenburger Geschichtsverein hat sich entschieden, dieses in verkleinertem Maßstab zu erhalten und sammelt nun Spenden dafür.