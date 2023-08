Spendenrekord beim Inselzoofest in Altenburg

Altenburg. Das Zooteam und die Organisatoren des Festes vom Wochenende bedanken sich bei allen Spendern und Spenderinnen.

Der Inselzoo Altenburg bedankt sich bei allen Besuchern und Besucherinnen nach dem Fest am Wochenende für den großen Zuspruch, wie der Pressesprecher der Stadt Altenburg, Christian Bettels, dieser Zeitung mitteilt.

Ein besonderer Dank geht dabei vor allem an die zahlreichen Spender und Spenderinnen. Am Eingang konnten Besucher und Besucherinnen bei Zoo-Leiterin Ingrid Kipping freiwillig eine Spende hinterlassen. Erneut erwies sich das Inselzoofest laut Pressesprecher als Besuchermagnet. „Jung und Alt strömten am vergangenen Sonnabend zum Großen Teich. Zeitweise bildeten sich auf der Brücke, die zum Eiland führt, wieder lange Schlangen.“

Zoo soll verschönert werden

Auf der Insel wurden, wie zuvor angekündigt, allerlei unterhaltsame Angebote gemacht, insbesondere die Kinder kamen voll auf ihre Kosten.

Ein Teil des Festes fand auf den Grünflächen vor dem Zoo statt, was Bettels zufolge gut angenommen wurde. „Zur Feier des Tages war der Eintritt in den Inselzoo frei, es wurde aber um Spenden gebeten. Und die Besucher und Besucherinnen erwiesen sich erneut als ausgesprochen großzügig: 3225 Euro und 50 Cent kamen bei dem Fest zusammen, das ist abermals ein Spendenrekord“, so Bettels.

„Das Inselzooteam und die Organisatoren des Festes bedanken sich ausdrücklich bei allen Spendern und Spenderinnen, die zu diesem Rekordergebnis beigetragen haben. Das Geld wird für die weitere Verschönerung des Inselzoos eingesetzt.“

Auf der idyllisch gelegenen Insel befand sich nicht immer ein Zoo. Das Eiland wurde in den Jahren 1720/1721 künstlich aufgeschüttet und diente unter anderem als Erholungsort für Herzog Friedrich II.

Im Jahr 1874 eröffnete ein ehemaliger Seemann auf der Insel eine Gaststätte, heißt es. Überliefert ist dabei, dass schon damals Papageien, Affen und andere Tiere gehalten wurden, um den Aufenthalt für die Gäste attraktiver zu gestalten. Und damals wie heute gab es einen Bootsverleih.