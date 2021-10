Der Denkmalring in Altenburg wird kurzzeitig gesperrt.

Sperrung am Altenburger Denkmalring

Altenburg. Grund dafür sind Kanalinspektionsarbeiten.

Der Denkmalring in Altenburg wird am Donnerstag, 21. Oktober, voraussichtlich von 13 bis 15 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 für den Verkehr wegen Kanalinspektionsarbeiten gesperrt.

Der Verkehr in Richtung Gerstenberg wird dabei über den nördlichen Denkmalring mittels einer Baustellenampel gewährleistet, teilt die Stadt mit.

Die Zufahrt zu den Grundstücken Denkmalring 6 bis 10 werde durch Aufhebung der Einbahnstraßenregelung und die Einordnung in den Ampelverkehr gewährleistet, heißt es.