Umleitungen werden nötig am Wochenende

Sperrungen in Altenburg wegen des Provinzglück-Festivals

Altenburg. Im Rahmen der Veranstaltung am Wochenende kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen auf diesen Straßen.

Am Wochenende findet in der Altenburger Innenstadt das Provinzglück-Festival statt. Im Rahmen der Veranstaltung kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen auf folgenden Straßen: Moritzstraße, Vollsperrung von Freitag, 15. September, 16 Uhr, bis Sonntag, 17. September, 21 Uhr; Rossplan, Vollsperrung ab Samstag, 16. September, 12 Uhr, bis Sonntag, 17. September, 21 Uhr; Bei der Brüderkirche, Vollsperrung am Samstag, 16. September, 11 bis 16 Uhr.

Aufgrund der bestehenden Baumaßnahme in der Langengasse/Geschwister-Scholl-Straße und der oben genannten Veranstaltung wird für die Anwohner von Dechanei und Nikolaikirchhof eine provisorische Zufahrt durch die Baustelle (Anfahrt über August-Bebel-Straße/Langengasse) sichergestellt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden in den genannten Straßen und Plätzen keine Parkflächen zur Verfügung stehen.