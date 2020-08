Spielkartenmuseum Altenburg wird moderner

Unter anderem sind verschiedene historische Spielkarten in der Ausstellung in Altenburg zu sehen.

Für Besucher des Residenzschlosses Altenburg bleiben die Türen des Ausstellungsbereiches Spielkarte ab Dienstag, 8. September, geschlossen. Bis zum 21. September wird der Dauerausstellungsbereich zur Thematik der weltbekannten kleinen Pappkärtchen schrittweise umgestaltet, teilt der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg mit.

Die etwas in die Jahre gekommene Dauerausstellung erhält in dieser Zeit ein moderneres Aussehen. Bereits im vergangenen Jahr konnten zwei neu gestaltete Ausstellungsräume für die Besucher öffnen. In diesem Jahr werden dann unter anderem neue Exponate zur Entstehung des Skatspiels, das im Jahr 1813 in Altenburg erfunden wurde, die Ausstellungsräume bereichern.

2021 sollen die Umgestaltungsarbeiten abgeschlossen werden und sich das älteste Spielkartenmuseum Deutschlands zeitgemäßer präsentieren. Die Neugestaltung wird dabei zu großen Teilen aus Spendengeldern der Museumsbesucher finanziert.

Sonderschau bleibt geöffnet

Alle übrigen Ausstellungsbereiche des Residenzschlosses sind wie gewohnt für Besucher geöffnet. Auch die Sonderschau „Gerhard Vontra. Bin ich“. Das Haus widmet sich erstmals dem Leben und Werk Vontras, Anlass dafür ist dessen 100. Geburtstag.

Neben einer vielfältigen Werkauswahl aus dem Nachlass des Malers und Zeichners lassen Mitmachstationen, Videointerviews mit Zeitzeugen und Teile seiner Atelierausstattung das Porträt des außergewöhnlichen Mannes lebendig werden.

Der gebürtige Altenburger studierte an den Kunstakademien Leipzig und München. Er arbeitete als Pressezeichner für über 25 Zeitungen und Zeitschriften, illustrierte Bücher von Effi Briest bis Tom Sawyer und zeichnete Persönlichkeiten von Bertolt Brecht bis Louis Armstrong.

Bekannt wurde der Künstler durch seine Milieustudien, in denen er die Eigenheiten des Menschen in allen Facetten des Alltags mit Stift und Papier festhielt. Ob humoristisch oder tragisch, seine Augenblickseindrücke sind ausdrucksvoll. Seine Bilder zeigen das wirkliche Leben und eröffnen vielseitige Einblicke in die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Die Ausstellung „Gerhard Vontra. Bin ich“ ist noch bis zum 25. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr