Spielplatz in Gößnitz zieht in den Gartenweg um

Wo derzeit noch Leere herrscht, kommt im nächsten Jahr ein Spielplatz hin. Die Freifläche am Gartenweg im Zentrum von Gößnitz wird die Spielgeräte aufnehmen, die derzeit noch am Pleißeufer hinter dem Freiheitsplatz stehen. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUG) wird in den Jahren 2021 und 2022 dort Bauarbeiten zum besseren Hochwasserschutz vornehmen. Am neuen Standort werden die Spiel- und Klettergeräte etwas weiter auseinander stehen, genügend Platz für weitere Geräte steht zur Verfügung. Das kleine Pumpenhaus mit dem blauen Zaun wird erhalten bleiben, es beherbergt den Tiefbrunnen für die Wasserversorgung des Freibads. In den letzten Tagen wurden zudem zahlreiche Bäume und Sträucher gepflanzt, die der örtliche Energieversorger gesponsert hat.