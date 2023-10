Sportverein Meuselwitz lädt zum 41. Herbstlauf um Hainbergsee

Meuselwitz. Für jeden ist ein passender Lauf dabei: Welche Strecken es gibt und wo man sich anmelden kann.

Mit Strecken über 10,5 und 5,3 oder 2,6 Kilometern ist für jeden ambitionierten Freizeit- oder Gelegenheitsläufer beim 41. Herbstlauf um den Hainbergsee eine sportliche Herausforderung geboten. Der Sportverein FSV Meuselwitz lädt in einer Pressemitteilung hierzu ein. Die Läufe beginnen am 5. November um 10 Uhr am Vereinsgelände am Stadion am Penkwitzer Weg in Meuselwitz.

Der Zieleinlauf erfolge auf der neusanierten Tartanbahn des Stadions. Anmeldungen können per E-Mail an run@zznet.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 03441 2872733 erfolgen. Nachmeldungen sind auch am Veranstaltungstag vor Ort ab 8.45 Uhr möglich. Zur gleichen Zeit beginne die Ausgabe der Startnummern.

Vor Ort sei sowohl für die Versorgung der Läuferinnen und Läufer als auch der Zuschauerinnen und Zuschauer gesorgt.