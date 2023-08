Sprechstunden in Schmöllner Tierarztpraxis laufen jetzt

Schmölln. Drei Fragen an Tierärztin Sibylle Börngen.

Schmölln hat eine weitere Tierarztpraxis, diese mit angeschlossener Hundeschule: neu gebaut Am Kemnitzgrund. Drei Fragen an Inhaberin und Veterinärmedizinerin Sibylle Börngen.

Eigentlich sollte im Mai der Betrieb laufen. Wie kam es zu der Verzögerung?

Die Handwerker wohl aller Gewerke haben wirklich viel zu tun. Dazu kamen die Trocknungsphase beim Innenausbau – sie war länger als geplant – und dann die Urlaubszeit. Eine eigene Telefonnummer haben wir auch noch nicht, aber das ist kein Problem. Absprachen laufen über meine Altenburger Praxis. Die in Gößnitz ist bereits geschlossen. Ein Behandlungsraum und der Wartebereich in Schmölln sind fertig, die hinteren Räume folgen Schritt für Schritt, ebenso die Außenanlagen. Seit Montag haben wir geöffnet. Die Einweihungsparty steigt dann am 3. Oktober.

Wie sind die Sprechzeiten Am Kemnitzgrund?

Wir arbeiten grundsätzlich nach Terminvereinbarung. Das klappt sehr gut. Da wir noch keine eigene Telefonnummer in Schmölln haben, laufen die Anmeldungen über die Altenburger Praxis. Beide Standorte sind sehr gut vernetzt, so dass es keine Informationsverluste gibt.

Welche Tiere behandeln Sie?

Kleine und große – angefangenen von Hamster und Meerschweinchen, bis hin zu Pferd, Rind oder Alpaka.

Kontakt und Infos: Tierarztin Sibylle Börngen in Altenburg und Schmölln: Telefon (03447) 50 98 98 sowie unter www.tierarzt-boerngen.de