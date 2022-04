SSV Traktor Nöbdenitz zieht Bilanz

Nöbdenitz. Große Anstrengung für Fußballer zu alter Stärke zurückzufinden. Sportler engagieren sich allgemein immer weniger.

Der SSV Traktor Nöbdenitz führte unlängst seine Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 im Sportlerheim durch.

Im Bericht des Vorstanden konnte Vereinsleiter Rolf Junghanns trotz Pandemieeinschränkungen eine gute Bilanz ziehen. Der Mitgliederstand blieb relativ stabil, eine Steigerung gab es durch die gute Arbeit der Übungsleiter Katrin, Andreas und Alex in der Kinder- und Jugendarbeit. Das trifft auch auf die Abteilungen Kegeln, Frauensport und Wandern zu.

In der Abteilung Fußball bedarf es großer Anstrengungen, um wieder zur alten Stärke zurück zu finden, so Junghanns. Die Abteilung Kegeln hat mit ihren höherklassigen Mannschaften gute Erfolge erreicht. In den anderen Abteilungen gibt es wieder einen regelmäßigen Übungsbetrieb. „Unsere Faschingsabteilung hat aber sehr unter den Pandemie gelitten“, so Rolf Junghanns.

Das Sportfest konnte erfreulicherweise durchgeführt werden und wurde trotz widriger Wetterbedingungen zu einem Erfolg, das Lichterfest musste erneut ausfallen. Kritisch wurde eingeschätzt, dass die Bereitschaft der Sportlerinnen und Sportler zur Übernahme von Aufgaben gesunken ist.

Für ihre sehr gute Arbeit wurden Gabi Junghanns, Katrin Weidhase, Andreas Leutloff und Rene Gross mit der Ehrenurkunde des Kreissportbundes und Jürgen Rast mit einem Präsent geehrt.