Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stabile Mitgliederzahl in den Feuerwehren im Altenburger Land

Zum 24. Mal kamen jetzt Vertreter hiesiger Feuerwehren, Hilfsorganisationen, der Polizei und des Technischen Hilfswerkes im Landratsamt Altenburger Land zum jährlichen Führungskräftetreffen zusammen. Im Vordergrund der Veranstaltung stand die Bilanz 2019. Demnach gibt es aktuell 30 Freiwillige Feuerwehren und 37 Ortsteilfeuerwehren im Landkreis, die Berufsfeuerwehr Altenburg sowie 35 Jugendfeuerwehren. 1138 Männer und 102 Frauen sind als aktive Feuerwehrangehörige tätig. „Dass ist beachtlich“, resümierte Landrat Uwe Melzer (CDU). Denn damit seien diese Zahlen in den vergangenen zwei Jahren stabil geblieben.

1,3 Millionen Euro für neue Technik ausgegeben

Und die Wehren seien technisch sehr gut ausgerüstet, so Melzer weiter. „Der Kreistag hat bereits vor neun Jahren das Gefahrenabwehrkonzept des Landkreises beschlossen und wir sind seitdem nach und nach mit der Beschaffung der fehlenden Technik zur überörtlichen Gefahrenabwehr befasst.“ Seitdem habe der Kreis einen Einsatzleitwagen, zwei Mannschaftstransportfahrzeuge, vier Tanklöschfahrzeuge sowie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug beschafft. Eine Drohne wurde gekauft. Für all das seien vom Landkreis bis Ende 2019 rund 1,3 Millionen Euro ausgegeben worden. Der Freistaat Thüringen steuerte 399.000 Euro bei.

Schlüsselübergabe für die neue Drehleiter der Altenburger Berufsfeuerwehr, die beim Führungskräftetreffen offiziell in Dienst gestellt wurde: Der stellvertretende Wehrführer der Berufsfeuerwehr, Thomas Barthels (l.), und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Foto: Cathleen Bethge

Weitere Fahrzeuge und Sondertechnik sollen laut Melzer in diesem Jahr, in 2021 und in 2022 dazukommen. So sind die Aufträge für drei Einsatzleitwagen, ein Mannschaftstransportfahrzeug, eine Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug 3000 als Ersatz für ein verunglücktes Tanklöschfahrzeug unterschrieben und ausgelöst. „Hierfür geben wir nochmals rund 1,2 Millionen aus“, ergänzte Melzer.

Kreisbrandinspektor fordert bessere Finanzausstattung der Kommunen

Dass die neue Technik dringend benötigt wird, machte bei dem Treffen Kreisbrandinspektor Uwe Engert deutlich. „Das Alter unserer Einsatzfahrzeuge bereitet uns Kopfzerbrechen. Viele unserer Fahrzeuge in den Feuerwehren sind 20 Jahre oder älter“, informierte er. Viele der Fahrzeugbeschaffungen seien gleich nach der Wende durchgeführt worden, jeder wisse, wie lange das her sei. „Wir können nur hoffen, dass die Finanzausstattung der Gemeinden wesentlich verbessert wird, damit der Brandschutz als Pflichtaufgabe weiter gewährleistet werden kann“, appellierte er. Zumal die Preise gestiegen sind: „Haben wir für unseren Einsatzleitwagen vor sieben Jahren noch rund 80.000,00 Euro bezahlt, sind es jetzt bereits fast 150.000 Euro.“

Positiv bewertet Engert die Kreisausbildung. „Da sind wir gut vorangekommen.“ 40 Lehrgänge mit 533 Teilnehmern stehen für 2019 zu Buche. Als Hauptschwerpunkt der Ausbildung hat sich die Funkausbildung erwiesen. Mit der Einführung des Digitalfunks ist die hohe Anzahl von Lehrgängen und Weiterbildungen notwendig. Das Niveau der Lehrgänge, so Engert, habe sich systematisch verbessert.

2019 stehen 1365 Gesamteinsätze für die Feuerwehren im Altenburger Land zu Buche. Das sind 149 Einsätze weniger als 2018. 169 Einsätze zur Brandbekämpfung, 1000 Hilfeleistungseinsätze sowie 196 Fehlalarmierungen waren zu verzeichnen. Dabei mussten 88 Personen aus akuter Gefahrensituation oder Lebensgefahr gerettet werden.