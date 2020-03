Stadt Altenburg stellt Veranstaltungen auf den Prüfstand

Die Stadt Altenburg reagiert auf den Erlass des Landesverwaltungsamtes Thüringen, um die Corona-Epidemie einzudämmen. Demnach sind alle Landkreise und Kommunen im Freistaat angewiesen, Veranstaltungen ab 1000 Personen, die bis zum 10. April 2020 stattfinden sollen, abzusagen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 900 Besuchern gelten verschärfte Auflagen. Veranstaltungen ab 100 Besucher sollen entsprechend der aktuellen Situation beauflagt werden.

„Noch liegt uns zwar der offizielle Erlass des Landesverwaltungsamtes Thüringen nicht vor. Erst dieser erlaubt uns die pauschale Absage von Verstaltungen“, erläutert Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Doch habe die Stadtverwaltung schon eine Liste zusammengestellt, die Konzerte, Feste, Tanzveranstaltungen usw. nennt, die von diesem Erlass betroffen seien.

Nach dieser ersten Überprüfung steht bereits fest, dass der diesjährige große Frühlings-Bauernmarkt in Altenburg nicht stattfinden wird. Der Markt, der stets tausende Besucher im Herzen der Skatstadt anlockt, sollte am 18. April stattfinden. Zwar läge dieser Termin nicht innerhalb der vom Landesverwaltungsamt aktuell herausgegebenen Zeitspanne. Doch sei es unmöglich, angesichts der Situation einen Ersatztermin für die Großveranstaltung zu finden. Auch müsse abgewartet werden, so Neumann weiter, wie sich die Lage bis dahin entwickelt habe.

Eine Absage wahrscheinlich ist laut Neumann zudem für den Kabarettabend „Tom Pauls“, der für den 28. April angesetzt war und für den mit rund 1000 Besuchern gerechnet worden ist.

Unter strengen Auflagen und nur mit Genehmigung könnten unter anderem ein Konzert im Irish Pub, die Schlagerhitparade, ein Rockkonzert oder die Reptilienbörse stattfinden.

Generell, so fügt Neumann hinzu, werde man aber die Situation gemeinsam mit den Veranstaltern prüfen, möglicherweise ließen sich Ersatztermine finden.

Neumann macht deutlich, dass mit diesen Entscheidungen keine Panikmache betrieben werden soll. Es gehe darum, die Corona-Epidemie zu verlangsamen. „Alle Veranstaltungen, die uns als Stadt gemeldet werden, haben wir im Blick und prüfen ganz genau.“